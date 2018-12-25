«Кунь Лунь» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 декабря 2018 года китайский «Кунь Лунь» примет питерский СКА. Начало матча — 14:30 мск. Прогноз на «Кунь Лунь» — СКА.

«Кунь Лунь»

В прошлом поединке «Кунь Лунь» дома уступил «Витязю» (1:3), потерпев третье поражение подряд (причем все домашние) и восьмое в последних девяти матчах. В итоге «Кунь Лунь» выпал из зоны плей-офф Восточной конференции, опустившись на 9-е место — от «Трактора» их отделяет два очка.

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В игре с «Витязем» единственную шайбу команды забросил канадский форвард Майкл Латта, неплохо сыграл вратарь Александр Лазушин, отразив 33 из 35 бросков (третья шайба была пропущена в пустые ворота). Среди лидеров отметим защитника Вилле Лаюнена, нападающих Тэйлора Бека, Брэндона Йипа и Олли Палолу. Травмированы защитники Марк-Андре Граньяни, Блейк Парлетт, Кришьянис Редлихс, нападающие Кори Кейн и Йохан Сандстрем.

По большинству статистических показателей «Кунь Лунь» является аутсайдером КХЛ, занимая места с 17-го по 20-е, включая игру в атаке, обороне и в большинстве. Лишь меньшинство у представителя Китая одно из лучших в Лиге — 84% надежности и 8-й показатель.

СКА

В прошлом матче СКА снова проиграл ЦСКА (1:4), на этот раз дома, потерпев второе домашнее поражение подряд. СКА продолжает занимать второе место в Западной конференции, но отставание от ЦСКА выросло до шести очков.

Единственную шайбу в ворота ЦСКА забросил Никита Гусев в большинстве с передачи Николая Прохоркина, а вот вратарь Магнус Хеллберг мог сыграть и получше, пропустив три шайбы с 20 бросков (еще одна влетела в пустые ворота). Среди лидеров команды защитник Патрик Херсли, нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Сергей Плотников. Травмирован защитник Василий Токранов.

По всем показателям СКА входит в топ-3 клубов КХЛ, так что найти слабые места у армейцев Санкт-Петербурга непросто, а вот атакующая линия у СКА вовсе абсолютно лучшая в Лиге — в среднем 3,38 заброшенных шайб за матч.

Прогноз

2.24 Прогноз: ТБ 5,5 Сделать ставку!

Первый матч соперников в сезоне, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился крупной победой СКА (5:1). С учетом большого количества травмированных у «Кунь Луня» и заряженности СКА на победу, сейчас тоже можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,24. 0