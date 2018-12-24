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    Возьмет ли «Салават Юлаев» реванш за поражение от «Локомотива» на старте сезона?

    «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2018 года

    КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Локомотив»
    Илья Коновалов (справа), «Локомотив»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 декабря 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Локомотив».
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    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» дома не без проблем дожал «Северсталь» (3:2), дважды проигрывая по ходу поединка. Уфимцы прервали серию из двух поражений, но в целом в последних десяти матчах выиграл лишь четыре раза, и занимают 6-е место в Восточной конференции.

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    В игре с «Северсталью» выделим лидеров атаки Дмитрия Кугрышева и Владимира Ткачева — первый заработал гол+пас, второй отдал две передачи. По шайбе на счету защитника Захара Арзамасцева и Артема Сергеева. Среди ключевых исполнителей также вратарь Юха Местола, защитник Филип Ларсен, нападающие Линус Умарк, Йонас Кемппайнен и Тиму Хартикайнен. Травмирован один из лидеров атаки Антон Бурдасов и форвард Вячеслав Солодухин.

    «Салават Юлаев» отличается достаточно надежной обороной, и хорошими спецбригадами. И лишь по результативности в атаке уфимцы не входят в топ-10, забрасывая в среднем 2,51 шайбы за матч (12-й результат).

    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» на выезде всухую переиграл «Авангард» (2:0), одержав вторую выездную победу подряд после серии из трех поражений. «Локомотив» уверенно занимает 4-е место в Западной конференции, опережая на пять очков «Спартак», и на четыре отставая от «Йокерита».

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    В игре с «Авангардом» героем стал вратарь Илья Коновалов, отразив 42 броска в створ, и оформив пятый в сезоне шатаут. По шайбе на счету нападающих Дениса Алексеева и Георгия Иванова. Среди лидеров отметим также защитника Якуба Накладала, нападающих Брэндона Козуна, Петри Контиолу и нападающего Андрея Локтионова, но он травмирован вместе с форвардами Павлом Красковским и Егоров Коршковым. Дисквалифицирован нападающий Артум Каюмов.

    «Локомотив» показывает почти идентичные статистические результаты с «Салаватом» — это тоже оборонительная команда, причем в меньшинстве ярославцы абсолютно лучшие в КХЛ — 93% надежности. Правда, нужно работать над большинством — 21% реализации и 12-й результат.

    Прогноз

    Это вторая встреча соперников в сезоне, а первая завершилась результативной домашней победой «Локомотива» (4:2). Но то был лишь старт сезона, а сейчас, с учетом того, что обе команды играют от обороны, рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 декабря 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 17:00 мск.
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