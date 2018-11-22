«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 ноября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Ак Барс».

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» на выезде дал бой СКА, но уступил (1:2), и прервал серию из семи подряд побед. На данный момент магнитогорцы занимают 4-е место на Востоке, отставая от «Ак Барса» как раз на расстояние одной победы.

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В игре со СКА единственную шайбу команды забросил нападающий Андрей Чибисов, которая стала для него четвертой в сезоне. Неплохо провел матч вратарь Василий Кошечкин, отразив 18 из 20 бросков. Среди лидеров команды также нужно выделить защитника Виктора Антипина, нападающих Сергея Мозякина, Денниса Расмуссена и Мэтта Эллисона, а также двух снайперов Ииро Пакаринена и Николая Кулемина. Лазарет «Металлурга» пуст.

По всем статистическим показателям «Магнитка» входит в топ-8 команд КХЛ, причем по заброшенным, пропущенным и игре в меньшинстве магнитогорцы как раз и закрывают восьмерку. Большинство также примерно на одном уровне — 24,4% реализации и 6-й показатель. Стабильный уровень — залог успеха команды.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде засушил «Трактор» (3:0), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. Сейчас казанцы отстают всего на одно очко от «Авангарда», занимая третье место на Востоке, но у омичей игра в запасе. При этом на расстоянии одной победы позади как раз «Металлург».

Героем матча с «Трактором» стал вратарь Владислав Подяпольский, отразив 30 бросков в створ и оформив третий шатаут в сезоне. Удачно отыграла первая тройка атаки — Джастин Азеведо сделал гол+пас, Антон Ландер забросил шайбу, Иржи Секач укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров за счет ассиста. Еще один гол на счету Алексея Потапова. В списке травмированных вратарь Александр Шарыченков, защитник Дмитрий Юдин, нападающий Федор Малыхин.

«Ак Барс» достойно выглядит в равных составах, пропуская в среднем 2,10 шайбы за матч (7-е место в КХЛ) и забрасывая в среднем 2,67 шайбы за матч (11-й показатель). Но спецбригады гораздо слабее, а особенно проблемная игра в большинстве — лишь 14,1% реализации и пятое место с конца.

Прогноз

1.92 Прогноз: ТБ 4,5 Сделать ставку!

С одной стороны, обе команды обладают хорошей обороной и вратарями, но с другой, это битва за четыре очка, ведь соперников разделяет одна победа, и они борются за лидирующие позиции в конференции. Так что можно ждать острой игры и, как следствие, немало заброшенных шайб — прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0