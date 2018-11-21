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    «Эдмонтон» обыграет на выезде «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 ноября 2018 года

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Эдмонтон»
    Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября 2018 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Эдмонтон».
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    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» разбил дома «Сент-Луис» (4:0), одержав свою третью победу в последних четырех матчах, которые позволили «Шаркс» подняться на первое место в Тихоокеанском дивизионе и третье в Западной конференции.

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    В игре с «Сент-Луисом» сильно отыграл резервный вратарь Аарон Дэлл, отразив все 30 бросков в створ и оформив свой первый шатаут в сезоне. Очень результативно выглядела первая тройка — дубль на счету Джона Павелски, ассистентский хет-трик у Логана Кутюра, две передачи у Тимо Майера. Также выделим гол+пас Эвандера Кэйна и защитника Эрика Карлссона (первая шайба в сезоне). Под вопросом участие в игре с «Эдмонтоном» нападающего Томаса Гертла.

    В целом, «Сан-Хосе» очень неплохо выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,24 шайбы за матч (10-й показатель), а по игре в меньшинстве «Шаркс» вовсе занимают 2-е место во всей НХЛ — 89,1% надежности. Но нужно подтягивать надежность обороны в равных составах и результативность атаки в большинстве.

    «Эдмонтон»

    В прошлом матче «Эдмонтон» дома уступил «Вегасу» (3:6), проиграв во второй раз подряд и в шестой раз в последних семи матчах, что отбросило «Ойлерз» на 12-е место в Западной конференции и на 6-е в Тихоокеанском дивизионе — отставание от зоны плей-офф выросло до трех очков.

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    Очередной слабый матч сыграли вратари — на этот раз Кэм Талбо, пропустив шесть шайб с 31 броска. Но как всегда на высоте была ударная тройка атаки — Коннор Макдэвид забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, набрав 28-е очко, гол+пас у Леона Драйзайтля, два ассиста у Дрейка Кажжулы Еще одна шайба на счету Алекса Чиассона из третьей тройки. В списке травмированных нападающий Тобиас Ридер.

    Единственный показатель, по которому «Эдмонтон» входит в топ-15 команд НХЛ, — это игра в большинстве (20,6% реализации). В остальном результаты «Ойлерз» посредственные, а особенно плохо выглядят оборона и вратари, пропуская в среднем 3,30 шайб за матч (четвертый результат с конца).

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, и «Сан-Хосе» выглядит фаворитом, но мы рискнем с прогнозом на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 2,76. Ведь пора же, наконец, «Ойлерз» начать побеждать, обладая столь мощной атакой. 0

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    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.76. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября 2018 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 06:30 мск.
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