«Динамо Рига» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 октября 2018 года рижское «Динамо» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Динамо Рига» — «Локомотив».

«Динамо Рига»

В прошлом матче рижское «Динамо» в родных стенах засушило «Северсталь» (3:0), не только прервав серию из двух подряд поражений, но и обыграв непосредственного конкурента в борьбе за зону плей-офф. Сейчас латвийцы занимают 7-е место в Западной конференции.

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Героем поединка стали нападающий Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль, и голкипер Тимур Билялов, который записал себе в актив первый шатаут в сезоне, отразив все 23 броска в створ. Также отметим шайбу Матиаса Муттунена и две голевые передачи защитника Мэттью Майоне, который с 27 очками является самым результативным защитником КХЛ. В списке травмированных защитник Кристапс Зиле и нападающий Брэндан Макмиллан.

Рижане не показывают каких-то выдающихся статистических результатов, но спецбригады у «Динамо» одни из лучших в КХЛ — команда реализовывает 25,3% большинства (6-й показатель) и показывает 84,8% надежности в меньшинстве (9-е место).

«Локомотив»

В прошлом поединке «Локомотив» дома неожиданно проиграл «Сочи» (1:2), потерпев свое второе поражение в последних десяти матчах. Но ярославцы все равно опережают тот же «Сочи» на семь очков в турнирной таблице Западной конференции, где уверенно занимают 4-ю позицию.

Единственную шайбу «Локомотива» в прошлом матче забросил защитник Якуб Накладал, которому ассистировал форвард Петри Контиола. Два лидеры команды набрали очки, неплохо отыграл и голкипер Ярослав Салак, отразив 20 из 22 бросков, но в целом ярославцы в двух последних матчах забросили лишь по одной шайбе — так что есть вопросы к игре в нападении. В списке травмированных один игрок — нападающий Егор Коршков.

«Локомотив» делает ставка на надежную оборону и спецбригады. У ярославцев абсолютно лучшее меньшинство в КХЛ (93,2% надежности), 4-я во всей Лиге оборона (в среднем 1,78 пропущенных шайб за матч) и вполне неплохое большинство (23,4% реализации).

Прогноз

Не так уж просто предсказать победителя матча, так как «Локомотив» не лучшим образом выглядит в последних играх, а «Динамо» вполне неплохо играет дома. Но учитывая защитную модель игры ярославцев, можно попробовать рискнуть с прогнозом на время позднего гола с 12-й по 60-ю минуту с коэффициентом 2,05. 0