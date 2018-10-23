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    «Локомотив» и «Металлург» не забросят много шайб

    «Локомотив» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 23 октября 2018 года

    КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Прогноз на «Локомотив» — «Металлург»
    Ильи Коновалов, «Локомотив»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 октября 2018 года ярославский «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Металлург».
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    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» дома в овертайме уступил лидеру турнирной таблицы «Автомобилисту» (1:2), прервав серию из шести побед подряд, но продлив серию матчей с очками до семи. Ярославцы уверенно закрепились на четвертом месте Западной конференции.

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    Молодой вратарь Илья Коновалов стал одним из героев прошлого матча, отразив 36 из 38 бросков. Сейчас Коновалов один из лучших вратарей в КХЛ. Единственную шайбу «Локомотива» забросил форвард Брэндон Козун. Также нужно выделить лучшего снайпера Петри Контиолу и бомбардира Андрея Локтионова. Из-за травм не помогут команде лучший защитник-бомбардир Якуб Накладал, защитник Никита Черепанов и нападающий Егор Коршков.

    «Локомотив» делает ставку на игру в обороне и надежность вратарской линии, хотя результаты Ильи Коновалова во многом зависят от надежности защитников. Ярославцы обладают абсолютно лучшими спецбригадами меньшинства, показывая фантастические 92,1% надежности, а также показывают 4-й результат по пропущенным шайбам (лишь 1,85 пропущенные шайбы за матч).

    «Металлург»

    В прошлом поединке «Металлург» на выезде в овертайме дожал «Северсталь» (2:1), одержав свою вторую победу после трех поражений кряду. При этом серия матчей с очками достигла трех матчей, но впереди у магнитогорцев два тяжелейших поединка против «Локомотива» и «Автомобилиста».

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    Героем встречи с «Северсталью» стал ветеран-нападающий Сергей Мозякин, оформивший гол+пас. Еще одна шайба на счету защитника Евгений Тимкина, неплохой матч выдал ветеран-вратарь Василий Кошечкин. Среди остальных лидеров команды нужно отметить двух легионеров-нападающих — Денниса Расмуссена и Мэтта Эллисона.

    В отличие от «Локомотива», все статистические показатели которого входят в топ-10 команд КХЛ, «Металлург» показывает чуть более скромные результаты, хотя также балансирует на грани десятки по спецбригадам и игре в атаке, а пропускает в среднем лишь 2,24 шайбы за матч (8-е место).

    Прогноз

    Обе команды обладают хорошей обороной, и особенно это касается «Локомотива». «Металлург», с учетом тяжелого графика, должен сыграть более просто. Так что есть смысл рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,00. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 октября 2018 года ярославский «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:00 мск.
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