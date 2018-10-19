«Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 октября 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 02:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Детройт».

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома обыграла «Каролину» (4:2), одержав свою третью победу в четырех играх со старта сезона. При этом в последних двух матчах «Лайтнинг» забросили 12 шайб. Поединок с «Ред Уингз» последний домашний для «Молний» перед затяжной пятиматчевой выездной серией.

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Российский вратарь Андрей Василевский — один из лидеров команды на старте сезона. Он отражает более 95% бросков и пропускает всего 1,64 шайбы в среднем за матч. Хороший старт сезона удался Никите Кучерова, у которого уже 3 (1+2) очка в четырех играх. У защитника Михаила Сергачева две передачи в четырех играх.

Среди других лидеров стоит отметить Тайлера Джонсона, Джей Ти Миллера, Брэйдена Поинта и Янни Гурда. На четверых форварды набрали уже 18 очков. В лазарете пребывает лишь один исполнитель — нападающий Райан Кэллахан.

«Тампа-Бэй» обладает одной из сильнейших вратарский линий в НХЛ благодаря Андрею Василевскому, а также лучшая в Лиге по нейтрализации большинства соперника — пока что соперники ни разу не огорчили «Лайтнинг» в этом компоненте. Большинство и оборона в целом также в топ-6.

«Детройт»

В прошлом матче «Детройт» был уничтожен на выезде «Монреалем» (3:7), а до этого по «Ред Уингз» катком прошелся «Бостон» (8:2). В итоге в шести матчах подопечные Джеффа Блашилла не одержали ни одной победы и взяли лишь два очка — абсолютно худший показатель старта сезона в НХЛ.

Лидеры команды — Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци и Густав Нюквист, набравшие по пять очков в шести матчах. Российский форвард Евгений Свечников так и не получил шанса сыграть в этом сезоне. В лазарете команды пребывают защитники Майк Грин, Джонатан Эрикссон и Тревор Дэйли, что усложняет и без того непростую ситуацию «Ред Уингз» в обороне.

Главная проблема «Детройта», кроме самих результатов, это игра в обороне. Абсолютно худшая команда в НХЛ на данный момент с показателем в 4,83 пропущенных шайбы в среднем за матч. Также команда очень мало забивает — всего 2,77 шайбы за матч и 27-й результат. Лишь по игре в большинстве «Ред Уингз» входят в топ-10 (29,4% реализации).

Прогноз

Мало того, что «Детройт» проваливает старт текущего сезона, так еще и в прошлые сезоны «Ред Уингз» стабильно плохо играли против «Тампы-Бэй». Так что ставка на победу «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 1,57 выглядит почти гарантированной. 0