«Динамо Москва» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 8 октября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 октября московское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Торпедо».

«Динамо Москва»

В прошлом поединке «Динамо» дома одержало долгожданную победу над «Нефтехимиком» (3:0), прервав серию из пяти подряд поражений. Но в общей сложности в 10 поединках москвичи выиграли лишь трижды и занимают сейчас 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

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Результат с «Нефтехимиком» сделали лидеры — Микс Индрашис оформил дубль, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий, ассистами отметились Вадим Шипачев, Илья Никулин и Миика Койвисто. Эти же игроки лидируют в списке бомбардиров «Динамо». В лазарете пребывают три исполнителя, а главной потерей является нападающий Максим Афиногенов. Не помогут в игре с «Торпедо» также нападающий Владислав Ефремов и защитник Андрей Миронов, но он не играет с начала сезона.

Единственный показатель, в котором сильно «Динамо» — это игра в большинстве. Как раз благодаря Кагарлицкому, Шипачеву и компании реализация численного преимущества у бело-голубых составляет 30,4% (4-й результат в КХЛ). Зато в меньшинстве команда вторая с конца (всего 63% надежности), в равных составах по забитым и пропущенным голам москвичи тоже в конце второго десятка.

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на выезде проиграло «Северстали» (1:2), потерпев свое второе подряд поражение после четырех кряду побед, которые позволили нижегородцам закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции. Игра с «Динамо», к слову, последняя на выезде перед трехматчевой домашней серией.

Единственную шайбу «Торпедо» в предыдущей игре записал на свой счет защитник Юрий Сергиенко, а Владимир Галузин благодаря ассисту вырвался в единоличные лидеры среди бомбардиров. В целом также нужно выделить нападающих Дениса Паршина и Энди Миэла, защитника Филипа Холма, но команде явно не хватает травмированного основного вратаря Станислава Галимова, в лазерете также защитник Мэт Боди и нападающий Павел Макаренко.

«Торпедо» не хватает стабильности в игре, и это отражается на статистических показателях. Так, при неплохой результативности в равных составах (3,21 шайбы за матч и 7-й результат в КХЛ), команда очень слабо играет в большинстве (всего 19% реализации и 16-й показатель). И наоборот, пропуская много в равных составах (в среднем 2,9 шайб и 16-й результат), «Торпедо» уверенно выглядит в меньшинстве, убивая 84,6% большинства соперника (8-е место в Лиге).

Прогноз

1.79 Прогноз: Победа «Динамо» в матче Сделать ставку!

Если брать показатели последних десяти матчей, «Торпедо» фаворит, но «Динамо», наконец, прервало полосу неудач, играет дома, тогда как нижегородцы завершают непростую выездную серию да еще и без основного вратаря. Рискнем поставить на победу «Динамо» в матче с коэффициентом 1,79. 0