ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
    Вся лентаСамое главное
    Владимир ТарасенкоНХЛ. Голы Воробьева, Радулова и Тарасенко, cэйвы Василевского Маурицио СарриМаурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо «Алавес» — «Реал»Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» проиграл «Алавесу»
  • 08:17
    • Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
  • 10:05
    • Российские волейболистки обыграли Турцию на ЧМ
  • 09:58
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Японии
  • 09:01
    • Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором
  • 08:43
    • Нурмагомедов не получил чемпионский пояс после боя с Макгрегором
  • 08:27
    • Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
  • 23:24
    • «Рома» продлила победную серию до трех матчей
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» должно обыграть «Торпедо» на своем льду

    «Динамо Москва» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 8 октября

    КХЛ Динамо Торпедо
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Торпедо»
    Дмитрий Кагарлицкий
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 октября московское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Торпедо».

    «Динамо Москва»

    В прошлом поединке «Динамо» дома одержало долгожданную победу над «Нефтехимиком» (3:0), прервав серию из пяти подряд поражений. Но в общей сложности в 10 поединках москвичи выиграли лишь трижды и занимают сейчас 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

    Все прогнозы на КХЛ

    Результат с «Нефтехимиком» сделали лидеры — Микс Индрашис оформил дубль, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий, ассистами отметились Вадим Шипачев, Илья Никулин и Миика Койвисто. Эти же игроки лидируют в списке бомбардиров «Динамо». В лазарете пребывают три исполнителя, а главной потерей является нападающий Максим Афиногенов. Не помогут в игре с «Торпедо» также нападающий Владислав Ефремов и защитник Андрей Миронов, но он не играет с начала сезона.

    Единственный показатель, в котором сильно «Динамо» — это игра в большинстве. Как раз благодаря Кагарлицкому, Шипачеву и компании реализация численного преимущества у бело-голубых составляет 30,4% (4-й результат в КХЛ). Зато в меньшинстве команда вторая с конца (всего 63% надежности), в равных составах по забитым и пропущенным голам москвичи тоже в конце второго десятка.

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде проиграло «Северстали» (1:2), потерпев свое второе подряд поражение после четырех кряду побед, которые позволили нижегородцам закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции. Игра с «Динамо», к слову, последняя на выезде перед трехматчевой домашней серией.

    Единственную шайбу «Торпедо» в предыдущей игре записал на свой счет защитник Юрий Сергиенко, а Владимир Галузин благодаря ассисту вырвался в единоличные лидеры среди бомбардиров. В целом также нужно выделить нападающих Дениса Паршина и Энди Миэла, защитника Филипа Холма, но команде явно не хватает травмированного основного вратаря Станислава Галимова, в лазерете также защитник Мэт Боди и нападающий Павел Макаренко.

    «Торпедо» не хватает стабильности в игре, и это отражается на статистических показателях. Так, при неплохой результативности в равных составах (3,21 шайбы за матч и 7-й результат в КХЛ), команда очень слабо играет в большинстве (всего 19% реализации и 16-й показатель). И наоборот, пропуская много в равных составах (в среднем 2,9 шайб и 16-й результат), «Торпедо» уверенно выглядит в меньшинстве, убивая 84,6% большинства соперника (8-е место в Лиге).

    Прогноз

    1.79
  • Прогноз: Победа «Динамо» в матче
  • Сделать ставку!

    • Если брать показатели последних десяти матчей, «Торпедо» фаворит, но «Динамо», наконец, прервало полосу неудач, играет дома, тогда как нижегородцы завершают непростую выездную серию да еще и без основного вратаря. Рискнем поставить на победу «Динамо» в матче с коэффициентом 1,79. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Спартак
  • Сегодня в 11:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ахмат — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Сегодня в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Сегодня в 16:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Сегодня в 17:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Сегодня в 18:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Сегодня в 18:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
    • 12:31 04/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018     «Сити» добыл тяжелую победу в Германии
  • «МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемы
    • 19:56 03/10/2018
    Рекомендуем бонусы
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 октября московское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасилованииРассказываем все подробности скандала вокруг звездного португальца Вчера в 14:240
  • 21:43
    • «Бавария» с крупным счетом проиграла менхенгладбахской «Боруссии»
  • 21:32
    • «Алавес» нанес поражение «Реалу»
  • 21:23
    • «МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла», отыгравшись со счета 0:2
    Алексис Санчес Футбол АПЛ. Чудесное спасение «МЮ», победа «Тоттенхэма», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» побеждает, «МЮ» не впечатляет, «Реал» забивает
  • 4.38
    •
  • 23:51
    • Бердыев будет смотреть в турнирную таблицу в конце сезона
  • 23:35
    • «Леганес» покинул последнюю строчку турнирной таблицы Примеры
  • 23:10
    • «Нью-Джерси» победил «Эдмонтон» в Гетеборге
    «Арсенал» — «Уфа» Футбол РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» поделили очки, «Крылья» победили без Тихонова, поражение «Ростова»Обзор матчей десятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 20:540
  • 21:05
    • «Ювентус» одержал восьмую победу подряд в Серии А
  • 20:52
    • «Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место
  • 19:54
    • Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие