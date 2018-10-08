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    «Каролина» и «Нью-Йорк Рейнджерс» не должны забросить много шайб

    «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 октября

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
    Андрей Свечников
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 октября «Каролина Харрикэйнз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 00:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс».
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    «Каролина»

    В первом поединке сезона «Каролина» дома уступила в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2), но накануне взяла первую победу, одолев на выезде «Коламбус» (3:1). В целом, старт сезона получается для «Харрикэйнз» непростой но успешный, и впереди две домашние встречи с «Рейнджерс» и «Ванкувером».

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    Лидером команды в двух матчах, как и положено, стал Себастьян Ахо — гол и две результативные передачи. Неплохо проявил себя Майкл Ферланд, набравший гол+пас. Что касается россиян, в двух матчах старта сезона российский форвард Андрей Свечников дебютировал с одной результативной передачей, а вот нападающий Валентин Зыков очков пока что не набирал. В списке травмированных вратарь Скотт Дарлинг и нападающий Виктор Раск.

    «Каролина» не демонстрирует сверхрезультативную игру, но в двух поединках нанесла по воротам соперников 81 бросок в створ — это один из лучших результатов в НХЛ на старте сезона. Кроме того, несмотря на поражение в первой игре, «Ураганы» все же взяли очко и в их копилке уже три балла.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В первом поединке сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступили «Нэшвиллу» (2:3). Но у команды нового тренера Дэвида Куинна еще есть возможность взять победу до игры с «Каролиной», так как их еще ждет встреча на выезде с «Баффало».

    В первой игре голами за «Рейнджерс» отметились Йеспер Фаст и наш российский форвард Павел Бучневич, но это не помогло команде взять хотя бы очко за ничью в основное время. Более того, Бучневич завершил игру с отрицательной полезностью «-1», и с такой же полезностью, но без очков закончил матч еще один российский нападающий Владислав Наместников. В списке травмированных один игрок — нападающий Мэтт Белески.

    «Рейнджерс» после смены тренера и потери ряда лидеров переживают перестройку, так что от этой команды сложно ждать результатов, а главное — пока непонятно, какую игру будут демонстрировать подопечные Дэвида Куинна. Хотя с «Нэшвиллом» «Рейнджерс» играли вполне активно в атаке.

    Прогноз

    С учетом того, что обе команды забрасывали немного шайб в первых матчах, и ни один из них не завершился с более чем пятью голами, имеет смысл рискнуть со ставкой на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,23. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 октября «Каролина Харрикэйнз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 00:00 мск.
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