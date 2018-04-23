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    Сумеет ли «Колорадо» сравнять счет в серии?

    «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 23 апреля

    НХЛ Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз
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    Алексей Емелин
    Алексей Емелин
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 23 апреля «Колорадо Эвеланш» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Нэшвилл».

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» удалось обыграть на выезде «Нэшвилл» (2:1), чего никто не ожидал. Эта победа стала второй для «Эвеланш» в серии – «Нэшвилл» ведет 3:2, но шестой матч состоится на льду «Колорадо».

    Все прогнозы на хоккей

    Неожиданной эта победа стала еще и потому, что у «Колорадо» травмировался еще один вратарь. Плей-офф команда начала без Семена Варламова, а теперь к нему присоединился Джонатан Бернье. Однако Эндрю Хэммонд, номинально третий голкипер, отыграл блестяще, отразив 44 из 45 бросков в створ. Российский защитник Никита Задоров провел на льду 23 минуты, очков не набрал и закончил матч с полезностью «+1».

    «Колорадо» вырвал победа на морально-волевых качествах. «Эвеланш» проигрывали 0:1, но забросили две шайбы в самой концовке поединка усилиями Габриэля Ландескуга и Свена Андригетто. По сути, решающей стала игра вратаря Хэммонда и немного удачи.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» наверняка уже видел себя во втором раунде по итогам пяти матчей, но не сумел справиться с «Колорадо» на своем льду. Теперь «Хищникам» предстоит ехать на выезд к «Лавинам».

    Ближайшие события

    Единственную шайбу «Нэшвилла» в поединке забросил нападающий третьей тройки Ник Бонино, в целом неплохо сыграл голкипер Пэкка Ринне, отразивший 25 из 27 бросков, но он оказался в тени своего визави из «Колорадо» Эндрю Хэммонда. К тому же пропустил две шайбы в конце матча. Российский защитник Алексей Емелин провел на льду меньше 10 минут и очков не набирал.

    «Нэшвилл» подвела реализация моментов. Команда владела полным преимуществом в матче, переиграла соперника по всем компонентам, но не сумела найти ключей к воротам Хэммонда.

    Прогноз

    1,92Победа «Нэшвилла» в основное время

    Несмотря на все старания «Колорадо», «Нэшвилл» остается фаворитом. Маловероятно, что в двух поединках подряд Хэммонд будет творить такие чудеса в воротах. А значит можно присмотреться к ставке на победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 1,92.

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    «Нэшвилл» и «Колорадо» могут сыграть не слишком результативно«Нэшвил» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
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