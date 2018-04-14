«Виннипег» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля

«Виннипег»

В первом матче серии «Виннипег» на своем льду подтвердил статус фаворита, одержав непростую, но важную победу над «Миннесотой» (3:2). Если считать матчи регулярного чемпионата, эта победа стала для «Джетс» шестой подряд.

Все прогнозы на НХЛ

Первая игра складывалась для «Виннипега» непросто. Несмотря на подавляющее преимущество и тот факт, что «Джетс» открыли счет в поединке, им в итоге пришлось отыгрываться с 1:2 после неудачного старта третьего периода. Стоит отметить Патрика Лайне, который сравнял счет – этот гол стала для финна 47-м в сезоне. В целом именно вторая тройка Лайне с Полом Штястны и Николаем Элерсом набрала больше всего очков в игре. Тем временем в списке травмированных продолжают находиться российский защитник Дмитрий Куликов, защитник Тобиас Энстрем и нападающий Мэтт Хендрикс.

«Виннипег» славится своей атакой и в первой игре нанес по воротам соперника 40 бросков в створ. Три заброшенные шайбы – также неплохой показатель, да и пропустили «Джетс» лишь дважды. Но реализация моментов оставляла желать лучшего, что едва не стоило команде победы.

«Миннесота»

«Миннесота» была близка к тому, чтобы обыграть «Виннипег» на его льду в стартовом матче серии. «Уайлд» отыгрались с 0:1 и сумели повести в счете на старте третьего периода, но удержать преимущество или хотя бы дотянуть до овертайма подопечным Брюса Будро не удалось.

Одним из героев матча стал вратарь «Миннесоты» Дэван Дубник, который отразил 37 из 40 бросков по своим воротам. Для сравнения, его визави Коннор Хеллебайк вступал в игру лишь 20 раз, пропустив дважды. Также стоить отметить финскую связку Мико Койву и Микаэля Гранлунда, которая помогла забросить Заку Паризу, и шайбу Мэтта Каллена, но при этом ни одного очка не набрало ведущее звено атаки во главе с Эриком Стаалом. Что касается травмированных, команде не помогут защитники Густав Олофссон, Райан Сутер и нападающий Люк Кунин.

«Миннесота» подтвердила свой статус неуступчивого соперника. Несмотря на явное преимущество соперника, «Уайлд» достаточно умело использовали свои шансы, реализовав два момента, которые едва не принесли им победу. Но без Райана Сутера в обороне «Миннесоте» было сложнее справляться с мощной атакой «Джетс», что в итоге вылилось в две пропущенные шайбы во второй половине третьего периода.

Прогноз

1,95ТБ 5,5

«Виннипег» не без проблем, но сумел взять победу в стартовом матче серии. «Миннесота» показала свой характер. Но сейчас, имея за спиной стартовую победу, «Джетс» будут играть более раскрепощенно в атаке, что должно помочь им с реализацией моментов. В таком случае рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,95.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram