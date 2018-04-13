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    Прервет ли «Тампа-Бэй» серию неудач в играх с «Нью-Джерси»?

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 апреля

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 13 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси».

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме проиграла «Каролине» (2:3), что едва не стоило «Лайтнинг» победы в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе. Однако «Бостон», проиграв «Флориде», подвинуть «Молний» не сумел.

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    В целом в последних десяти матчах «Тампа» одержала лишь пять побед, что для такой команды не слишком хороший результат. Зато должен вернуться в строй лидер атак Стивен Стэмкос, а в списке травмированных лишь не основной форвард Адам Эрн. Российский вратарь Андрей Василевский завершил регулярку двумя победами, в которых оформил один шатаут. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти поединках отдал две результативные передачи и проводил на льду в среднем около 15 минут. Нападающий Никита Кучеров в последних пяти играх забросил одну шайбу и отдал две передачи.

    «Тампа-Бэй» обладает сильнейшей атакой в НХЛ — в среднем за матч «Молнии» забрасывают 3,54 шайбы. Также у команды третье в лиге большинство – 23,9%. Но у «Лайтнинг» посредственная оборона, а в меньшинстве и вовсе один из худших показателей в регулярке – всего 76,1% надежности – это лишь четвертое место с конца в Лиге.

    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» проиграл на выезде «Вашингтону» (3:5), но главную задачу «Дэвилз» выполнили ранее, одержав четыре подряд победы и гарантировав себе плей-офф.

    Ближайшие события

    При этом «Нью-Джерси» не удалось обойти «Коламбус», который при равенстве очков финишировал на 7-м месте Восточной конференции благодаря дополнительным показателям. Список травмированных «Дэвилз» тоже почти пуст – травмирован только нападающий Маркус Йоханссон, но он в лазарете давно.

    «Нью-Джерси» находится в процессе перестройки. В команде много молодых игроков, и поэтому «Дэвилз» не могут похвастаться стабильностью. Но при этом у «Нью-Джерси» хорошо поставлена игра спецбригад – 81,8% надежности в меньшинстве (7-й показатель), и 21,4% реализации большинства (10-й показатель).

    Прогноз

    1,76Время первого гола 9-60 мин.

    «Тампа-Бэй» считается фаворитом пары и одним из основных претендентов на Кубок Стэнли, но «Нью-Джерси» очень неудобный для «Молний» соперник. Во всех трех встречах сезона «Дэвилз» обыграли лидера дивизиона. Так что «Тампа» наверняка начнет игру без лишних порывов в атаку. Можно присмотреться к ставке на время первого гола с 9-й по 60-ю минуту с коэффициентом 1,76.

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