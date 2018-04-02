ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Анахайм» и «Колорадо» могут расписать ничью в основное время

    «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля

    НХЛ Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Никита Задоров
    Никита Задоров
    SB Nation
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля «Анахайм Дакс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Колорадо».

    «Анахайм»

    В прошлом матче «Анахайм» дома в овертайме дожал «Лос-Анджелес» (2:1). Важнейшая победа с учетом борьбы «Дакс» за плей-офф и того факта, что до этого в трех играх «Анахайм» проиграл дважды.

    Все прогнозы на хоккей

    «Анахайм» на данный момент занимает седьмое место в Западной конференции, но еще далеко не гарантировал себе постсезон. С одной стороны, «Дакс» имеют возможность всего за один матч обогнать «Лос-Анджелес», заняв место в топ-тройке Тихоокеанского дивизиона, а с другой, «Сент-Луис» и «Колорадо» отстают от них всего на одно очко. В списке травмированных лишь защитник Кевин Бикеса. Нападающий Патрик Ивс также, но он не играет со старта сезона.

    «Анахайм» делает акцент сугубо на игру в обороне. Команда пропускает в среднем лишь 2,59 шайбы за матч и демонстрирует 83,2% надежности в меньшинстве. И тот и другой показатели – 4-е в НХЛ. Но атака в целом, в том числе большинство, не входят даже в топ-20 в Лиге.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома разгромил «Чикаго» (5:0). По примеру «Анахайма», для «Эвеланш» победа также стала очень важной и нужной. До этого в четырех играх «Лавины» проиграли трижды и шли на серии из двух поражений кряду.

    Ближайшие события

    «Колорадо» пока что занимает непроходное в плей-офф девятое место в Западной конференции. Но столько же очков (92) у идущего 8-м «Сент-Луиса», и всего на одно очко впереди «Анахайм». Однако у «Лавин» сложный календарь – три подряд выездных матча с «Анахаймом», «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе», а также домашняя встреча с «Сент-Луисом». В принципе, все в руках «Колорадо» — игры ведь с прямыми конкурентами. В списке травмированных защитник Марк Барберио и нападающий Колин Уилсон. Российский вратарь Семен Варламов одержал три победы в последних пяти сыгранных поединках, пропустив 10 шайб, заодно оформив шатаут в игре с «Чикаго». Защитник Никита Задоров не набирает очки шесть матчей кряду, но проводит на льду в среднем около 20 минут за игру. Нападающий Наиль Якупов сыграл уже два матча после перерыва с 10 марта, но не набрал ни одного очка.

    Самая сильная сторона в игре «Колорадо» это меньшинство – 83,5% надежности и 3-й показатель во всей лиге. Также у «Эвеланш» хорошая результативность в атаке в равных составах – в среднем 3,13 заброшенных шайб за матч и 9-е место в Лиге. Более-менее сбалансированная команда с неплохой вратарской линией, но не самой выдающейся обороной.

    Прогноз

    3,94Ничья в основное время

    В текущем сезоне соперники встречались дважды. Оба раза на льду «Колорадо» и оба раза победу праздновали «Эвеланш» с одним и тем же счетом – 3:1. Сейчас «Дакс» играют дома и они фавориты. С другой стороны, очки нужны обеим командам, которые примерно равны по силам. Можно рискнуть со ставкой на ничью в основное время. Риск большой, но ставка вполне вероятная, а коэффициент 3,94 привлекает.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»
  • 10,69
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов