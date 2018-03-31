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    СКА сравняет счет в серии с ЦСКА

    СКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 31 марта

    КХЛ СКА ЦСКА
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    СКА сравняет счет в серии с ЦСКА
    ska.ru
    В рамках финала конференции плей-офф КХЛ 31 марта питерский СКА примет московский ЦСКА. Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на СКА – ЦСКА.

    СКА

    В прошлом поединке СКА не сумел обыграть ослабленный ЦСКА у себя дома, проиграв в овертайме (4:5). Это поражение стало первым для клуба из Санкт-Петербурга после трех подряд побед. Что еще хуже, СКА проиграл на своем льду.

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    В игре против ЦСКА не лучшим образом сыграл голкипер Мико Коскинен. С другой стороны, нагрузка на него выпала также серьезная – 39 бросков в створ. При этом промолчало номинально первое звено СКА с Ильей Ковальчуком, провалилась и оборона. Наверняка перед вторым матчем Олег Знарок внесет изменения в сочетания звеньев. Тем более что первую игру с ЦСКА пропускал один из топ-центров команды Вадим Шипачев.

    В целом же СКА сыграл весьма результативно, реализовал достаточно много моментов и одну из всего лишь двух попыток в большинстве. То есть, армейцы Питера показали все свои сильные стороны, однако вратарь и оборона команду подвели.

    ЦСКА

    ЦСКА не считался фаворитом в первой игре со СКА, но сумел вырвать победу в овертайме на выезде, что уже является отличным достижением для москвичей перед возвращением в Москву, которое состоится после второго матча 31 марта.

    Ближайшие события

    Важно отметить, что первую игру со СКА из-за подозрения на «свинку» пропускали два важных нападающих основы – Сергей Шумаков и Максим Шалунов. Из-за этого наставнику команды Игорю Никитину пришлось в срочном порядке перетасовывать звенья, заново сформировав третью тройку. В итоге ЦСКА выиграл, а молодой форвард Андрей Кузьменко оформил хет-трик, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

    ЦСКА впервые в плей-офф удалось забросить пять шайб в матче. Однако и пропустили армейцы четыре раза, что совсем нетипично для московского клуба, делающего ставку на оборону. При этом ни одно из трех удалений в составе СКА не было реализовано, а сами москвичи пропустили в одном меньшинстве из всего лишь двух. То есть проблемы в игре спецбригад у ЦСКА остаются.

    Прогноз

    1,52Победа СКА в матче

    Победа ЦСКА в первом матче, даже еще такая результативная, стала неожиданностью. СКА разочаровал своих болельщиков, но битва в серии только начинается. Два матча дома такая команда как СКА не проигрывает. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу СКА в матче с коэффициентом 1,52.

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    ЦСКА попробует сдержать атаку СКА в первом матче финала конференцииСКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 29 марта
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