«Тампа-Бэй» — «Аризона». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 марта

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» на выезде уступила «Нью-Джерси» (1:2), прервав серию из трех побед подряд. Но в целом из последних десяти матчей «Лайтнинг» выиграли восемь.

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«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции и делит с «Нэшвиллом» первое место в общей таблице лиги. «Молнии» давно гарантировали себе плей-офф, а в списке травмированных лишь один исполнитель – нападающий Райан Кэллахан. Российский вратарь Андрей Василевский в последних пяти матчах одержал лишь две победы и пропустил 20 шайб. Защитник Михаил Сергачев набирает очки три поединка кряду – на его счету шайба и три передачи. Нападающий Никита Кучеров в последних пяти поединках забросил три шайбы и отдал одну передачу.

«Тампа-Бэй» обладает самой сильной атакой в Лиге, забрасывая в среднем 3,55 шайбы за матч, а также реализуя 24,5% большинства. Но оборона и особенно игра в меньшинстве – слабые места «Лайтнинг».

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» проиграла на выезде «Флориде» (2:4). Это поражение стало для «Койотис» вторым подряд и четвертым в последних шести матчах.

«Аризона» с самого начала сезона является главным аутсайдером Западной конференции. Сейчас команда разделяет последнее место с «Ванкувером» и больше думает о следующем сезоне и предстоящем драфте юниоров. В списке травмированных защитники Джейсон Дэмерс, Никлас Хьяльмарссон и нападающий Лорен Дофин.

«Аризона» является одной из худших команд НХЛ также по статистике. Хуже всего дела обстоят с атакой – всего 2,45 заброшенные шайбы в среднем за матч и предпоследнее место в Лиге. Более-менее поставлена игра в меньшинстве – 80,7% надежности и место в топ-15.

Прогноз

1,65Победа «Тампы-Бэй» в основное время

В первом поединке сезона «Тампа-Бэй» обыграла «Аризону» на выезде (4:1). Сейчас сомневаться в успехе «Лайтнинг» также почти не приходится. Можно присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,65.

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