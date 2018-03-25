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    Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 марта

    КХЛ Трактор Салават Юлаев
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    Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?
    hctraktor.org
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 25 марта челябинский «Трактор» примет уфимский «Салават Юлаев. Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Салават Юлаев».

    «Трактор»

    В прошлом матче «Трактор» на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» (0:1) и оказался в шаге от вылета из плей-офф. Сейчас челябинская команда проигрывает в серии 2:3, но следующий матч играет в родных стенах.

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    Интересно, что второй матч подряд ворота «Трактора» защищал молодой Василий Демченко, тогда как Павел Францоуз снова остался на замене. Не исключено, что и в шестом поединке Демченко продолжит играть первым номером. Однако впервые в серии с «Салаватом» промолчало четвертое звено Виталия Кварцова, собственно, как и вся команда.

    В пятом матче серии «Трактор» впервые за весь плей-офф не забросил ни одной шайбы. В очередной раз челябинцев подвела линия атаки, плюс не сработало большинство – ни одно из трех удалений «Салавата» реализовано не было.

    «Салават Юлаев»

    Победа над «Трактором» стала для «Салавата Юлаева» третьей в последних четырех матчах и теперь уфимцы едут в Челябинск, где попробуют закончить серию в шести поединках.

    Ближайшие события

    Главным героем матча в Уфе стал канадский голкипер Бэн Скривенс, который впервые в плей-офф оформил шатаут, отразив все 25 бросков в створ, и при этом умудрился стать автором результативной передачи в единственной голевой комбинации команды. Также стоит отметить Линус Умарка и автора шайбы Антона Бурдасова.

    Пятый поединок стал в какой-то мере нетипичным для «Салавата». Уфимцы не пропустили ни одной шайбы (впервые в плей-офф), не пропустили в меньшинстве, хотя играли в нем трижды, и даже реализовали большинство. Хотя имели всего две попытки на реализацию лишнего. Сработали спецбригады, не являющиеся сильной стороной «Салавата».

    Прогноз

    1,83Победа «Трактора» в матче

    Немного нетипичная победа «Салавата Юлаева», конечно, добавит уверенности уфимцам. Но вводить в заблуждение не должна. «Трактор» в родных стенах наверняка прибавит, и имеет все шансы перевести серию в решающий седьмой матч. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Трактора» в матче с коэффициентом 1,83.

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    победу «Металлурга» в матче«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта
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