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    Сдержит ли «Миннесота» атаку «Колорадо»?

    «Миннесота» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 марта

    НХЛ Миннесота Уайлд Колорадо Эвеланш
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    Никита Задоров
    Никита Задоров
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 14 марта «Миннесота Уайлд» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Колорадо».

    «Миннесота»

    В прошлом поединке «Миннесота» проиграла на выезде «Эдмонтону» (1:4), прервав серию из трех побед подряд. В общей сложности в последних 10 матчах «Уайлд» одержали семь побед.

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    «Миннесота» продолжает удерживать третье место в Центральном дивизионе, опережая на три очка «Даллас» и на пять «Колорадо», но отстает от «Виннипега» на внушительные шесть баллов. В списке травмированных защитник Ник Сиилер и нападающий Люк Кунин.

    «Миннесота» входит в топ-10 команд НХЛ по игре в атаке, забрасывая в среднем 3,09 шайбы за матч и реализуя 21,4% большинства. Оборона у «Дикарей» также неплохая, хотя и не выдающаяся. Можно сказать, что «Миннесота» — это неплохо сбалансированный коллектив.

    «Колорадо»

    В прошлом поединке «Колорадо» обыграл дома «Аризону» (5:2), прервав серию из трех поражений подряд. Но при этом во всех трех матчах «Эвеланш» брали по очку за ничью в основное время. В целом результативная серия команды насчитывает уже семь поединков.

    Ближайшие события

    Сейчас «Лавины» занимают 8-е место, опережая на одно очко «Лос-Анджелес», на два «Калгари» и на три «Сент-Луис». В лазарете пребывает защитник Марк Барберио. От матча к матчу ждут возвращения в строй голкипера Эндрю Хэммонда, защитника Эрика Джонсона и нападающего Колина Уилсона. Российский голкипер Семен Варламов в последних четырех матчах потерпел три поражения, а в последней игре с «Аризоной» получил повреждение на 13-й минуте первого периода и был заменен. Защитник Никита Задоров в последних пяти матчах забросил одну шайбу и проводил на льду в среднем 23 минут за матч. Нападающий Наиль Якупов не набирает очки девять матчей кряду, проводя на льду менее 10 минут.

    «Колорадо» хорошо выглядит при игре в меньшинстве, нейтрализуя 83,4% большинства соперника, но при этом слабо играет в обороне в целом. У «Эвеланш» хорошая атака – в среднем 3,15 шайбы за матч (9-я позиция), но среднее большинство. В общем, достаточно парадоксальная команда.

    Прогноз

    2,03ТМ 5,5

    В трех предыдущих встречах дважды победу одержал «Колорадо» и один раз «Миннесота». Команды побеждали исключительно на своем льду, причем в двух последних матчах «Эвеланш» забрасывали в ворота «Уайлд» по семь шайб (7:2 и 7:1). Все же, советуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,03. В первой игре команд на льду «Миннесоты» в основное время соперники забросили лишь четыре шайбы (3:2 по буллитам).

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