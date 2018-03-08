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    Улыбнется ли удача «Северстали»?

    «Северсталь» — СКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта

    КХЛ Северсталь СКА
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    Юлиус Гудачек
    Юлиус Гудачек
    ska.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта череповецкая «Северсталь» примет питерский СКА. Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — СКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта.

    «Северсталь»

    В прошлом матче «Северсталь» снова попортила нервы СКА, во второй раз в серии проиграв в овертайме (1:2). С другой стороны, можно сказать, что череповчанам снова не повезло дожать гранда КХЛ.

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    «Северстали», несмотря на тяжелые битвы, удается идти без травм, а главным открытием плей-офф стал лидер атак команды Дмитрий Кагарлицкий, который в трех матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. Половина всех голов команды на его счету. Также хорошо тянет череповчан чешский вратарь Юлиус Гудачек, даже несмотря на не лучшую вторую игру.

    «Северсталь» показывает эффективный хоккей, который мог бы принести им успех в серии, если бы разница в классе была не такой катастрофической. Череповчане очень эффективны в использовании своих моментов и неплохо играют в обороне.

    СКА

    В прошлом матче СКА снова отскочил, забросив овертайме (2:1) и довел счет в серии до 3:0. Если в первой игре спасителем армейцев был Павел Дацюк, то в третьей им оказался еще один опытный игрок – финский форвард Ярно Коскиранта.

    Ближайшие события

    СКА не показывает надежную игру в обороне, не лучшим образом выглядит и вратарь Микко Коскинен. Это пока что главные причины проблем армейцев. С другой стороны, счет в серии все равно в пользу подопечных Олега Знарка.

    В трех матчах с «Северсталью» показали свое мастерство звездные лидеры команды, неплохо выглядят армейцы в большинстве. Но это также заслуга Дацюка, Ковальчука и Гусева. В общем, именно благодаря индивидуальным качествам СКА пока что удается брать победы.

    Прогноз

    2,01Время первого гола 1-9 мин.

    «Северсталь» выглядит собрано и даже интереснее в плане командной игры. Но СКА своего уже не упустит. Скорее всего, нас ждет четвертая победа армейцев и завершение серии. Можно присмотреться к ставке на время первого гола 1-9 мин. с коэффициентом 2,01.

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