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    «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Ждем не слишком результативный матч

    «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Лос-Анджелес Кингз
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    Артем Анисимов
    Артем Анисимов
    Chicago Sun-Times
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля «Чикаго Блэкхокс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Лос-Анджелес».

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» в родных стенах неожиданно просто уничтожил «Вашингтон» (7:1), прервав свою кошмарную серию из восьми подряд поражений.

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    На данный момент «Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф отстает на 11 очков, что не сулит команде больших надежд на постсезон. В списке травмированных основной вратарь Кори Кроуфорд и защитник Ян Рутта. Российский форвард Артем Анисимов в игре с «Вашингтоном» отметился шайбой, прервав серию из четырех поединков без очков.

    «Чикаго» в этом сезоне показывает слабые результаты, а лучше всего «Блэкхокс» выглядят при игре в меньшинстве, показывая 82,9% надежности – это 7-е место в Лиге. Хуже всего поставлена игра в большинстве – всего 16,1% реализации и 29-е место. Оборона и атака на среднем уровне.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» обыграл на выезде «Баффало» (4:2), прервав серию из трех поражений подряд, которая отбросила «Кингз» за пределы зоны плей-офф.

    Ближайшие события

    Сейчас «Лос-Анджелес» идет на 10-м месте в Западной конференции и отстает на два очка и от зоны плей-офф, и от топ-тройки Тихоокеанского дивизиона. В списке травмированных нападающие Джефф Картер и Тревор Льюис.

    У «Лос-Анджелеса» одна из сильнейших оборон в лиге – в среднем команда пропускает всего 2,50 шайбы за матч и нейтрализует 83,4% большинства соперника – это 2-е и 3-е места в НХЛ. Но атака и большинство заметно хромают.

    Прогноз

    1,88ТМ 5,5

    Первый матч соперников завершился выездной победой «Лос-Анджелеса» (3:1). Учитывая неплохую оборону обеих команд, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,88.

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