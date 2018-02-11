«Каролина» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля

«Каролина»

«Каролина» в прошлом поединке потерпела свое третье домашнее поражение кряду, уступив «Филадельфии» (1:2). Хотя до этой серии неудач «Харрикейнз» шли на серии из трех побед подряд.

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Сейчас «Каролина» занимает 10-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф всего на одно очко. Список травмированных команды пуст, а игра с «Колорадо» станет последней в длительной домашней серии. Накануне этого матча «Ураганы» примут в родных стенах «Ванкувер».

«Каролина» идет в третьем десятке команд НХЛ по большинству статистических показателей, кроме игры на вбрасываниях – 52,9% и 3-е место в Лиге. Хуже всего выглядит атака – всего 2,61 заброшенных шайб в среднем за матч и 25-е место.

«Колорадо»

В прошлом поединке «Колорадо» в родных стенах был разгромлен «Сент-Луисом» (1:6). Это поражение стало для «Эвеланш» пятым в последних семи матчах.

«Колорадо» также занимает 10-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на два очка. В списке травмированных лучший бомбардир команды Натан Маккинон, еще один нападающий Свен Андригетто, а также защитник Марк Барберио. Российский вратарь Семен Варламов был заменен в конце второго периода матча против «Сент-Луиса» после того, как пропустил три шайбы. Защитник Никита Задоров тот же матч завершил с полезностью «-2» и не набирает очки три матча подряд.

«Колорадо» отлично выглядит при игре в меньшинстве, демонстрируя 83,3% надежности – это 3-й результат в НХЛ. Также в топ-10 «Эвеланш» входят по результативности в атаке – в среднем 3,15 шайб за матч. Зато по выигранным вбрасываниям «Лавины» последние в Лиге – всего 44,2%.

Прогноз

1,63Победа «Каролины» в матче

Первый матч команд в сезоне завершился домашней победой «Колорадо» (5:3). Сейчас «Каролина» захочет взять реванш за то поражение, и разгневана последними неудачными результатами. Можно присмотреться к ставке на победу «Каролины» в матче с коэффициентом 1,63.

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