«Рейнджерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 января

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» подходят к битве с «Чикаго» в хорошем настроении. Накануне команда в Нью-Йорке в Зимней классике обыграла в овертайме «Баффало» (3:2) и поднялась в топ-3 Столичного дивизиона, опередив «Коламбус».

Все прогнозы на НХЛ

Главная задача «Рейнджерс» сейчас – закрепиться на этой позиции, пока у «Коламбуса» проблемы. Но и подопечным Алана Виньо есть на чем работать. Четыре из последних пяти матчей команды завершились вничью в основное время, при этом «Рейнджерс» потерпели три поражения. Не радует и российский форвард Павел Бучневич – три матча без очков и восемь без заброшенных шайб.

«Рейнджерс» достаточно сбалансированная команда, которая одинаково успешно играет как у чужих ворот, так и у своих. По заброшенным шайбам клуб из Нью-Йорка идет на 7-м месте в лиге (в среднем 3,10), а по пропущенным на девятом (2,69). Хуже всего дела с большинством – лишь 19,1% и 17-е место в Лиге.

«Чикаго»

Матч против «Рейнджерс» станет для «Чикаго» последним в шестиматчевой выездной серии. В предыдущих пяти поединках «Блэкхокс» проиграли четыре раза и одержали лишь одну победу и ту в овертайме над «Эдмонтоном» (4:3).

В последней игре «Чикаго» также в овертайме уступил «Калгари» (3:4). К тому же команда не сможет рассчитывать на основного голкипера Кори Кроуфорда и, к сожалению, на российского нападающего Артема Анисимова.

«Чикаго» уже почти не питает надежд подняться в топ-3 Центрального дивизиона и борется за уайлд кард Восточной конференции. Однако похвастаться выдающейся статистикой не может – лишь по пропущенным шайбам «Блэкхокс» входят в топ-10 команд Лиги – 2,76 в среднем за игру.

Прогноз

4,04Ничья в основное время

Обе команды в последних поединках часто играют вничью в основное время. Ставка рискованная, но с хорошим коэффициентом 4,04. К тому же соперники встречаются первый и последний раз в сезоне, и вряд ли они будут слишком сильно рисковать. И «Чикаго» и «Рейнджерс» нужны очки.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook