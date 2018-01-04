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    Закрепятся ли «Рейнджерс» на третьем месте Столичного дивизиона?

    «Рейнджерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 января

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Чикаго Блэкхоукс
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    Павел Бучневич
    Павел Бучневич
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 4 января «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча – 04:00 мск.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» подходят к битве с «Чикаго» в хорошем настроении. Накануне команда в Нью-Йорке в Зимней классике обыграла в овертайме «Баффало» (3:2) и поднялась в топ-3 Столичного дивизиона, опередив «Коламбус».

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    Главная задача «Рейнджерс» сейчас – закрепиться на этой позиции, пока у «Коламбуса» проблемы. Но и подопечным Алана Виньо есть на чем работать. Четыре из последних пяти матчей команды завершились вничью в основное время, при этом «Рейнджерс» потерпели три поражения. Не радует и российский форвард Павел Бучневич – три матча без очков и восемь без заброшенных шайб.

    «Рейнджерс» достаточно сбалансированная команда, которая одинаково успешно играет как у чужих ворот, так и у своих. По заброшенным шайбам клуб из Нью-Йорка идет на 7-м месте в лиге (в среднем 3,10), а по пропущенным на девятом (2,69). Хуже всего дела с большинством – лишь 19,1% и 17-е место в Лиге.

    «Чикаго»

    Матч против «Рейнджерс» станет для «Чикаго» последним в шестиматчевой выездной серии. В предыдущих пяти поединках «Блэкхокс» проиграли четыре раза и одержали лишь одну победу и ту в овертайме над «Эдмонтоном» (4:3).

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    В последней игре «Чикаго» также в овертайме уступил «Калгари» (3:4). К тому же команда не сможет рассчитывать на основного голкипера Кори Кроуфорда и, к сожалению, на российского нападающего Артема Анисимова.

    «Чикаго» уже почти не питает надежд подняться в топ-3 Центрального дивизиона и борется за уайлд кард Восточной конференции. Однако похвастаться выдающейся статистикой не может – лишь по пропущенным шайбам «Блэкхокс» входят в топ-10 команд Лиги – 2,76 в среднем за игру.

    Прогноз

    4,04Ничья в основное время

    Обе команды в последних поединках часто играют вничью в основное время. Ставка рискованная, но с хорошим коэффициентом 4,04. К тому же соперники встречаются первый и последний раз в сезоне, и вряд ли они будут слишком сильно рисковать. И «Чикаго» и «Рейнджерс» нужны очки.

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