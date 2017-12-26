«Амур» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря

«Амур»

«Амур» продолжает преследовать «Барыс» в рамках борьбы за выход в плей-офф. И надо сказать, что у хабаровчан получается делать это вполне успешно. В последних пяти матчах «Амур» одержал четыре победы и сейчас имеет равное количество очков с «Барысом» (по 63), который занимает 8-е место в Восточной конференции. Отставание от «Трактора» и «Салавата» также минимальное — одно и два очка соответственно. Причем перед «Барысом» у «Амура» два матча в запасе.

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В прошлой игре «Амур» обыграл дома «Торпедо» (3:1) и продолжает длительную домашнюю серию, которая закончится только 9 января. Так что «Амуру» предстоит сыграть еще шесть матчей в родных стенах, что открывает для команды вполне радужные перспективы. К тому же, хабаровчане пока обходятся без травм.

«Амур» — середняк КХЛ, так что по большинству статистических показателей команда не выделяется. Кроме большинства, где хабаровчане могут дать пример многим лидерам — 23,4% и 4-й показатель в Лиге следом за СКА, «Йокеритом» и «Магниткой».

«Северсталь»

Также как соперник, «Северсталь» борется за выход в плей-офф в Западной конференции. Череповчане идут девятыми следом за «Спартаком», с которым у них также одинаковое количество очков (по 64).

К битве с «Амуром» «Северсталь» подходит без травм, и в неплохом настроении. Три победы в четырех последних матчах. Накануне команда дожала во Владивостоке кризисный «Адмирал» (3:2) и матчем с «Амуром» заканчивают свою дальневосточную выездную командировку.

«Северсталь» не блещет особыми статистическими показателями, но в меньшинстве команда играет вполне хорошо как для своего уровня — 83,7% и седьмой показатель в КХЛ. Это даже лучше, чем, например, у «Магнитки», «ЦСКА» и «Салавата».

Прогноз

2,00Время первого гола 1-11 мин.

Матч слишком важен для обеих команд. Возможно, больше шансов победить у «Амура», учитывая усталость соперника после выездной серии. Но мы советуем присмотреться к ставку на первую заброшенную шайбу в матче с 1 по 11-ю минуту с коэффициентом 2,00.

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