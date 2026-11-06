Удержится ли «Лейпциг» в топ-4 Бундеслиги?

прогноз на матч девятого тура Бундеслиги, ставка за 1.80

7 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после восьми поединков текущего сезона Бундеслиги занимает четвертое место с 15-ю очками в активе.

Команда находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4) и на три очка отстаёт от лидирующей «Баварии», а также лишь по дополнительным показателям опережает пятый «Вердер».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвёртого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома проиграл «Манчестер Сити» (2:3).

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Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в восьмом туре чемпионата Германии теперь в чужих стенах одержал победу над «Шальке» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл трижды при одном поражении.

Данная форма свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, тем более если учесть их более высокий класс и поддержку своих болельщиков.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» после восьми поединков нового сезона Бундеслиги занимает 10-е место с девятью очками в активе.

Команда на четыре пункта отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и на три — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка Германии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах одержал победу над «Зонненхоф Гроссаспах» (4:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Аугсбург» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе.

Напрашивается, что у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, но с учетом перевеса соперника в классе, а также фактора чужого поля, достичь этого им будет непросто.

Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

На что ставят в матче РБ Лейпциг — Аугсбург Букмекерские коэффициенты на матч РБ Лейпциг — Аугсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» выиграл при тотал больше 3,5 голов

в восьми из 11-ти последних матчей «Аугсбург» не проиграл

в семи из девяти последних матчей «Аугсбурга» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.50, выигрыш «Аугсбурга» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 3.70.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 3,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 3,75 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в их трех из пяти последних матчей.

2.22 «РБ Лейпциг» победит и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: «РБ Лейпциг» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.22