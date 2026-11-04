5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Андерлехт»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 22-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Андерлехт» в трех турах набрал три очка. Команда забила четыре мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Вестерло» — 4:1.
До того «Андерлехт» был разгромлен «Гентом» — 0:4, а вот несколько ранее переиграл «Ягеллонию» — 3:0. Команда победила в двух последних домашних поединках.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Андерлехт» намерен пробиться в плей-офф Лиги Европы, однако не блещет стабильностью результатов.
При этом «Андерлехт» в двух очных встречах с «быками» по разу победил и уступил. Бельгийцы способны выдать отдельный яркий поединок, однако и провалы случаются. Плюс никак не наберет оптимальные кондиции Тауфик Бентайеб, пока отличившийся всего тремя голами в чемпионате Бельгии.
Команда уж точно постарается разжиться очками. Бельгийцам срочно нужно побеждать, вот только оппонент выглядит монолитнее.
«Ред Булл Зальцбург»
Турнирное положение: «Ред Булл Зальцбург» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает скромно. Команда на текущий момент находится на 21-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ред Булл Зальцбург» в трех турах набрал четыре очка. Команда забила три мяча при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Аустрию» Люстенау — 5:1.
До того «Ред Булл Зальцбург» одолел «Брегенз» — 3:2, а вот чуть ранее нанес поражение ЛАСКу — 3:1. Команда победила трижды кряду.
Состояние команды: «Ред Булл Зальцбург» ныне пребывает на моральном подъёме, а вот в Лиге Европы испытывает огромнейшие сложности в плане реализации.
При этом «Ред Булл Зальцбург» способен побороться за попадание в топ-8. «Быки» постепенно раскачиваются, да и в гостях победили дважды кряду. В этих матчах команда забила шесть мячей. Более того, на чужих полях австрийцы в текущем сезоне еще не проигрывали.
Нет сомнений, что команда будет действовать агрессивно. «Быкам» как воздух нужны очки, да и последние локальные успехи окрылили.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.91. Ничья — в 3.80, выигрыш «Ред Булл Зальцбурга» — в 3.80.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.
Прогноз: «Андерлехт» может выдать отдельный яркий матч, тогда как «быки» заметно прибавили в последних поединках.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 4.33.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Быки» победили в трех последних матчах
- Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают гол за матч
- В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга
- «Ред Булл Зальцбург» в текущем сезоне ни разу не проиграл на выезде
- Бельгийцы победили в двух последних домашних матчах