Сможет ли «Кёльн» разгромить «Унион» снова?

прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги, ставка за 2.50

1 ноября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Кёльн». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Унион»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Унион» занимает 17-е место, набрав 6 очков.

Последние матчи: в 1/16 финала Кубка Германии клуб из Берлина проиграл «Кёльну» (0:5).

В седьмом туре чемпионата Германии «Унион» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1). Команде удалось избежать поражения благодаря голу Яника Хаберера на 74-й минуте встречи.

Не сыграют: в лазарете команды находится Андрик Маркграф, Стэнли Нсоки, Роберт Сков, Феликс Удуохай.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: прервалась беспроигрышная серия «Униона», которая состояла из четырёх матчей. Ранее клуб из Берлина сыграл вничью не только с «Аугсбургом» (1:1), но и с дортмундской «Боруссией» (0:0), а также выиграл у «Риеки» (1:0) и «Эльферсберга» (1:0).

«Кёльн»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Кёльн» занимает 12-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: В 1/16 финала Кубка Германии «Кёльн» разгромил «Унион» (5:0). В составе победителей дубль оформил Саид Эль Мала, ещё по голу в ворота соперника отправили Исак Йоханессон, Себастьян Себулонсен, Линтон Майна.

В матче седьмого тура чемпионата Германии «Кёльн» разошёлся миром с «Шальке» (0:0).

Не сыграют: с травмами предстоящую игру против «Униона» пропустят Рагнар Ахе, Тийс Даллинга, Тим Хуберс, Имад Рондич, Эльес Шкири, Рав Ванден Берг.

Состояние команды: в последних матчах «Кёльн» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение. В этих встречах команда забила 9 голов и пропустила 4 мяча.

На что ставят в матче Унион — Кёльн Букмекерские коэффициенты на матч Унион — Кёльн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Кёльн» занимает 12-е место в чемпионате Германии

«Унион» занимает 17-е место в чемпионате Германии

«Кёльн» разгромил «Унион» в Кубке Германии (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кёльна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Униона» — 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Кёльн» нанёс сокрушительное поражение «Униону» в Кубке Германии, забив клубу из Берлина пять безответных мячей. Не исключаем, что гости добьются нового успеха, только в чемпионате Германии.

2.50 Победа «Кёльна» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Унион» — «Кёльн» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Кёльна» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.45 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Унион» — «Кёльн» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.45.