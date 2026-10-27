28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Сандерленд» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Сандерленд»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Сандерленд» набрал всего 5 очков в 8 матчах АПЛ. Команда забила шесть мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Лидс» — 0:0.
До того «Сандерленд» в Лиге Европы подписал мировую с «Лехом» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Борнмуту» — 0:2. «Чёрные коты» не могут победить в трех матчах подряд.
Состояние команды: «Сандерленд» ныне не преуспевает в плане результатов, да и реализация остается проблемным аспектом.
При этом «Сандерленд» не забивал в двух последних домашних поединках. Команда в двух последних очных поединках с «Брентфордом» добыла лишь одну ничью, да и ныне у неё явно в приоритете сохранение прописки в элите. «Чёрным котам» явно не хватает кадрового маневра для успешного выступления на нескольких фронтах.
Вряд ли «чёрные коты» будут надрываться в Кубке лиги. Сейчас команда больше думает о том, как выбраться из подвала турнирной таблицы АПЛ.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» силен, но крайне нестабилен. Команда на текущий момент находится на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» на четыре зачетных балла отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 14 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках АПЛ расписала мировую с «Халл Сити» — 1:1.
До того «Брентфорд» был бит «Ливерпулем» — 1:2, а вот чуть раньше подписал мирное соглашение с «Астон Виллой» — 2:2. «Пчёлы» не побеждали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Брентфорд» пытается закрепиться в зоне еврокубков, к тому же в последние годы успешно противостоит «чёрным котам».
При этом «Брентфорд» имеет достаточно крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит довольно симпатично. Команда не столь ярко атакует, да и Игор Тиаго пока отличился лишь одним голом в АПЛ и еще одним в Кубке Английской лиги. Маловато…
Безусловно, «чайки» намерены вернуться на победный путь. Обыгрывать аутсайдера чемпионата команда обязана, да и пора бы отличиться Тиаго!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.05. Ничья — в 3.60, выигрыш «Сандерленда» — в 3.64.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.03.
Прогноз: «Пчёлы» в последнее время успешно противостоят «Сандерленду», к тому же оппонент нынче больше озабочен исправлением положения в чемпионате.
Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.83.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Брентфорд» в среднем пропускает фактически гол за матч
- «Пчёлы» в нынешнем сезоне еще не проигрывали на выезде
- «Сандерленд» не забивал в двух последних домашних матчах
- «Чёрные коты» не побеждают в трех матчах кряду
- «Брентфорд» в двух последних очных встречах с «Сандерлендом» настрелял четыре мяча