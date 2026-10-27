28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Сандерленд» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сандерленд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Сандерленд» набрал всего 5 очков в 8 матчах АПЛ. Команда забила шесть мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Лидс» — 0:0.

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До того «Сандерленд» в Лиге Европы подписал мировую с «Лехом» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Борнмуту» — 0:2. «Чёрные коты» не могут победить в трех матчах подряд.

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Состояние команды: «Сандерленд» ныне не преуспевает в плане результатов, да и реализация остается проблемным аспектом.

При этом «Сандерленд» не забивал в двух последних домашних поединках. Команда в двух последних очных поединках с «Брентфордом» добыла лишь одну ничью, да и ныне у неё явно в приоритете сохранение прописки в элите. «Чёрным котам» явно не хватает кадрового маневра для успешного выступления на нескольких фронтах.

Вряд ли «чёрные коты» будут надрываться в Кубке лиги. Сейчас команда больше думает о том, как выбраться из подвала турнирной таблицы АПЛ.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» силен, но крайне нестабилен. Команда на текущий момент находится на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на четыре зачетных балла отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 14 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках АПЛ расписала мировую с «Халл Сити» — 1:1.

До того «Брентфорд» был бит «Ливерпулем» — 1:2, а вот чуть раньше подписал мирное соглашение с «Астон Виллой» — 2:2. «Пчёлы» не побеждали в трех последних матчах.

Состояние команды: «Брентфорд» пытается закрепиться в зоне еврокубков, к тому же в последние годы успешно противостоит «чёрным котам».

При этом «Брентфорд» имеет достаточно крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит довольно симпатично. Команда не столь ярко атакует, да и Игор Тиаго пока отличился лишь одним голом в АПЛ и еще одним в Кубке Английской лиги. Маловато…

Безусловно, «чайки» намерены вернуться на победный путь. Обыгрывать аутсайдера чемпионата команда обязана, да и пора бы отличиться Тиаго!

На что ставят в матче Сандерленд — Брентфорд Букмекерские коэффициенты на матч Сандерленд — Брентфорд: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.05. Ничья — в 3.60, выигрыш «Сандерленда» — в 3.64.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.03.

Прогноз: «Пчёлы» в последнее время успешно противостоят «Сандерленду», к тому же оппонент нынче больше озабочен исправлением положения в чемпионате.

2.05 Победа «Брентфорда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сандерленд» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.83 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч «Сандерленд» — «Брентфорд» принесёт прибыль 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.83.

Пять причин, почему ставка зайдёт