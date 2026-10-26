27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Эльферсберг» и «Дармштадт». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Эльферсберг»

Турнирное положение: «Эльферсберг» только обживается в элите. На текущий момент команда пребывает на 8-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Эльферсберг» в семи турах добыл 10 очков. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «РБ Лейпцигу» — 0:4.

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До того «Эльферсберг» переиграл «Аугсбург» — 4:3, а вот поединок с «Унионом» завершился неудачей — 0:1. Команда в трех домашних матчах добыла две виктории, уступив лишь «Баварии» — 1:2.

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Состояние команды: «Эльферсберг» ныне не преуспевает в плане результатов, да и в кадровом плане выглядит весьма скромно.

При этом «Эльферсберг» явно постарается пройти как можно дальше в Кубке страны. К тому же команда в последнее время успешно противостоит «Дармштадту». В четырех последних очных поединках она победила два раза при двух ничьих.

Наверняка новичок элиты постарается вернуться на победный путь. Да и где это еще делать, как не в матче с полпредом второго по силе дивизиона?!

«Дармштадт»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы второго по рангу немецкого дивизиона.

При этом «Дармштадт» набрал всего 8 очков в девяти матчах. А вот забить удалось восемь мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Санкт-Паули» — 0:0.

До того «Дармштадт» был бит «Карлсруэ» — 0:4, а вот несколько ранее нанес поражение «Энерги» — 3:1. Команда уступила в трех своих последних выездных поединках.

Состояние команды: «Дармштадт» максимально озабочен сохранением прописки во Второй Бундеслиге, так что настрой на Кубок не будет таким уж решительным.

При этом «Дармштадт» имеет ненадежные тылы, пропуская в среднем два мяча за матч. К тому же в четырех гостевых матчах чемпионата команда не смогла добыть ни одного зачетного балла. Более того, забила она всего-то один мяч при тринадцати пропущенных в свои ворота. Ужас, да и только!

Нет сомнений, что команда отдаст инициативу сопернику. Вот только оборонительные редуты слишком часто совершают результативные сбои.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Эльферсберг» фаворитом с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа «Дармштадта» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Эльферсберг» традиционно успешно противостоит «Дармштадту», слабо выступающему на полях соперников.

2.10 Фора «Эльферсберга» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Эльферсберг» — «Дармштадт» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Эльферсберга» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Эльферсберг» — «Дармштадт» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдёт