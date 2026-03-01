2 марта в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Болонья». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Пиза — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Пиза»
Турнирное положение: «Пиза» идет на 19-й строчке в таблице Серии А, набрав 15 очков после 26-ти встреч при отрицательной разнице мячей 20:43.
Последние матчи: в предыдущем поединке «Пиза» потерпела минимальное поражение от «Фиорентины» со счетом 0:1.
До того команда проиграла «Милану» (1:2) и разошлась миром с «Вероной» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Денун, Сукффет, Стенгс, Вурал.
Состояние команды: «Пиза» в текущем сезоне выступает соответствующе новичку Серии А, борясь за выживание.
Команда отстает от спасительного 17-го места на девять очков.
«Болонья»
Турнирное положение: сейчас «Болонья» занимает 8-е место с 36 баллами в турнирной таблице Серии А при разнице мячей 35:32 после 26-ти туров.
Последние матчи: в предыдущем матче «россоблу» одержали минимальную победу над «Бранном» (1:0) в Лиге Европы.
До того команда обыграла «Удинезе» (1:0) в Серии А и «Бранн» (1:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы — Ликояннис, Миранда.
Состояние команды: «Болонья» не без труда пытается совмещать борьбу на несколько фронтов, но пока команда Винченцо Итальяно находится вне зоны еврокубков.
Нет сомнений, что «россоблу» будут дальше бороться за место в условном топ-7, но вряд ли считаются основными фаворитами на попадание в еврокубки на данный момент.
Статистика для ставок
- «Болонья» побеждала в четырех последних матчах
- «Пиза» не выигрывала в пятнадцати последних встречах
- В матче первого круга победу одержала «Болонья» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «россоблу» ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа «Пизы» — в 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются в следующих коэффициентах — 2,06 и 1,70.
Прогноз: Разница в уровне команд крайне ощутима, и вполне стоит ожидать итоговой победы «россоблу» в гостях.
Ставка: Победа «Болоньи» за 2.04.
Прогноз: альтернативный прогноз, в котором будет забит только один гол.
Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.98.