прогноз на матч Серии А, ставка за 2.04

2 марта в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Болонья». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Пиза — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» идет на 19-й строчке в таблице Серии А, набрав 15 очков после 26-ти встреч при отрицательной разнице мячей 20:43.

Последние матчи: в предыдущем поединке «Пиза» потерпела минимальное поражение от «Фиорентины» со счетом 0:1.

До того команда проиграла «Милану» (1:2) и разошлась миром с «Вероной» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Денун, Сукффет, Стенгс, Вурал.

Состояние команды: «Пиза» в текущем сезоне выступает соответствующе новичку Серии А, борясь за выживание.

Команда отстает от спасительного 17-го места на девять очков.

«Болонья»

Турнирное положение: сейчас «Болонья» занимает 8-е место с 36 баллами в турнирной таблице Серии А при разнице мячей 35:32 после 26-ти туров.

Последние матчи: в предыдущем матче «россоблу» одержали минимальную победу над «Бранном» (1:0) в Лиге Европы.

До того команда обыграла «Удинезе» (1:0) в Серии А и «Бранн» (1:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированы — Ликояннис, Миранда.

Состояние команды: «Болонья» не без труда пытается совмещать борьбу на несколько фронтов, но пока команда Винченцо Итальяно находится вне зоны еврокубков.

Нет сомнений, что «россоблу» будут дальше бороться за место в условном топ-7, но вряд ли считаются основными фаворитами на попадание в еврокубки на данный момент.

Статистика для ставок

«Болонья» побеждала в четырех последних матчах

«Пиза» не выигрывала в пятнадцати последних встречах

В матче первого круга победу одержала «Болонья» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «россоблу» ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа «Пизы» — в 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются в следующих коэффициентах — 2,06 и 1,70.

Прогноз: Разница в уровне команд крайне ощутима, и вполне стоит ожидать итоговой победы «россоблу» в гостях.

2.04 Победа «Болоньи»

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.04.

Прогноз: альтернативный прогноз, в котором будет забит только один гол.

2.98 Тотал меньше 1,5

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.98.