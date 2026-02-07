прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.20

8 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 15:01 мск.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» проводят откровенно блеклый сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» одолели «Уотфорд» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Халла» (1:2). А вот поединок с «Блэкберном» завершился победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лебеди» нынче немного прибавили в плане результатов. Команда победила в двух из трех своих последних поединков.

Причем «Суонси» традиционно удачно противостоит «совам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны. «Лебеди» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» на 35 (!) очков отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Блэкберну» (0:1).

До того команда проиграла «Рексэму» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бристоль Сити» (0:2).

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда не отличилась забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Совы» крайне натужно даются забитые мячи. Команда не может отличиться уже 9 матчей кряду.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят крайне сложно.

Команда всеми силами пытается избежать вылета в Первую лигу. В нынешней же диспозиции «совы» намерены зацепиться хотя бы за один балл.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Лебеди» забивают в среднем чаще гола за матч

«Шеффилд Уэнсдей» не забивает 9 матчей кряду

«Совы» в среднем пропускают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Лебеди» мотивированы оторваться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, но и «Шеффилд Уэнсдей» намерены вернуться на забивной путь.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83