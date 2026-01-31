1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Осер». Начало игры — в 19:15 мск.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после 19-ти туров французского первенства имеет 29 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.
Команда находится на восьмой строчке с отставанием в два очка от зоны еврокубков ( топ-6), а также с отрывом в четыре пункта от ближайшего преследователя — «Лорьяна».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене одержал победу над «Брестом» (2:0).
Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах переиграл «Ниццу» с результатом 5:1.
Не сыграют: травмированы — Азизи, Франсис, Магри и Метали, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» выиграла четыре раза при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Янн Гбоо — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после 19-ти туров французского первенства имеет 12 пунктов в активе и борется за сохранение прописки в элите.
Команда находится на 17-й строчке, что в зоне вылета (17-18-е места), с отставанием в два очка от зоны плей-офф за выживание и в восемь — от безопасной 15-й позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от ПСЖ (0:1).
Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 0:1 проиграл «Лансу».
Не сыграют: травмированы — Матондо, Сьерральта и Буайи-Киала, дисквалифицирован — Сеная.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» только проигрывал.
Такие выступления сулят гостям низкие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали оба соперника
- в трех последних матчах «Осер» проиграл «всухую».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.60, победа «Осера» — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.
Прогноз: в трех последних матчах гости проиграли и не забили. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних домашних матчей хозяев забивал только один из соперников.
Ставка: только одна команда забьет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь в трех последних матчах гости проиграли и не забили.
Ставка: «сухая» победа «Тулузы» за 2.65