31 января в 22-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 21-го тура испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую позицию, на семь очков отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также лишь по дополнительным показателям опережая своего ближайшего преследователя — «Жирону».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 21-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Райо Вальекано» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата баскский коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах обыграл «Овьедо» (3:2).

Не сыграют: травмирован — Бенито, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осасуна» ни разу не проиграла в основное время при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с девятью голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 20-ти поединков испанской Ла Лиги имеет 41 балл в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает четвертое место с отставанием в три очка от третьего «Атлетико», а также с отрывом в семь пунктов от пятого «Эспаньола» — оба конкурента провели на игру больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на чужом поле проиграл «Байеру» (0:3) и вылетел из турнира.

Перед этим в 21-м туре национального первенства левантийский коллектив также остался ни с чем, когда теперь на домашней арене потерпел поражение от «Реала» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмирован — Кабанес, Коста, Фойт и Камбвала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» только проигрывал.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Альберто Молейро — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Осасуны» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Вильярреал» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Вильярреал» проиграл и не забил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, выигрыш «Осасуны» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

При это в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Осасуна» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Осасуны».

2.13 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Осасуна» — «Вильярреал» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13