прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.22

22 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Железничар» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:30 мск.

«Железничар»

Турнирное положение: «Железничар» ходит в середняках сербской лиги. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Железничар» на один пункт отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сербы не смогли переиграть «Теплице» (2:2).

До того команда была бита «Лехией» (0:1). А вот поединок с «Алуминием» принес натужный успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Железничар» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сербы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Железничар» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Сербы намерены прервать серию своих неудач.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы бьются за выживание в РПЛ. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Махачкала на 2 очка отстает от спасительной 12 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Махачкалинцы одолели «Нови-Београд» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Пари НН» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сочи» (0:0).

При этом «Динамо» Махачкала в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Махачкалинцы только начали серию контрольных поединков. Команда нынче смотрится вполне-себе выгодно.

При этом «Динамо» Махачкала не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команде крайне натужно даются забитые мячи. Да и состав махачкалинцев по именам выглядит скромненько.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Махачкалинцы намерены воспользоваться проблемами сербов.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала до последней виктории не забивал 2 раза кряду

Махачкалинцы в среднем забивают реже гола за матч

«Железничар» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Динамо» Махачкала способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника сверхнадежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы добыть вторую победу на сборах, и явно активно понесутся в атаку.

2.22 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Железничар» — «Динамо» Махачкала принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.54 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Железничар» — «Динамо» Махачкала принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Обе не забьют за 2.54