22 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Железничар» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:30 мск.
«Железничар»
Турнирное положение: «Железничар» ходит в середняках сербской лиги. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Железничар» на один пункт отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сербы не смогли переиграть «Теплице» (2:2).
До того команда была бита «Лехией» (0:1). А вот поединок с «Алуминием» принес натужный успех (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Железничар» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сербы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Железничар» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Сербы намерены прервать серию своих неудач.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы бьются за выживание в РПЛ. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Махачкала на 2 очка отстает от спасительной 12 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Махачкалинцы одолели «Нови-Београд» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Пари НН» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сочи» (0:0).
При этом «Динамо» Махачкала в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Махачкалинцы только начали серию контрольных поединков. Команда нынче смотрится вполне-себе выгодно.
При этом «Динамо» Махачкала не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команде крайне натужно даются забитые мячи. Да и состав махачкалинцев по именам выглядит скромненько.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Махачкалинцы намерены воспользоваться проблемами сербов.
Статистика для ставок
- «Динамо» Махачкала до последней виктории не забивал 2 раза кряду
- Махачкалинцы в среднем забивают реже гола за матч
- «Железничар» не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.
Прогноз: «Динамо» Махачкала способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника сверхнадежностью не отличаются.
Номинальные гости мотивированы добыть вторую победу на сборах, и явно активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.54