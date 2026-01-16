прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 2.18

17 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Интер». Начало игры — в 17:00 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: «фриульцы» в текущем сезоне являются крепкими середняками Серии А, с которыми никому не бывает просто.

Сейчас в активе коллектива из Удине 26 очков и десятая строчка в турнирной таблице.

«Черно-белые» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей по итогам 20 матчей — 22:32.

Последние матчи: в прошлых турах «маленькие зебры» сыграли вничью с «Пизой» (2:2) и выиграли у «Торино» (2:1).

До этого же команда из одноимённой провинции в регионе Фриули проиграла «Комо» (0:1) и поделила очки с «Лацио» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Николо Дзаньоло.

Состояние команды: подопечные Косты Руньяича могут в этом сезоне как проиграть любому сопернику, так и выиграть у любого. Думается, что «Удинезе» так и будет в середине таблице и ни за что не будет бороться — ни за зону еврокубков, ни за выживание.

«Интер»

Турнирное положение: миланцев в настоящий момент можно называть фаворитами в борьбе за Скудетто в текущем сезоне.

В графе «очки» у «змей» в настоящий момент 46 очков. Команда из Милана лидирует в турнирной таблице Серии А.

За 20 матчей «черно-синие» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах миланский коллектив выиграл у «Лечче» (1:0), но сыграл вничью с «Наполи» (2:2).

До этого же «нерадзурри» победили «Парму» (2:0), «Болонью» (3:1) и «Аталанту» (1:0).

Не сыграют: в составе «желанной» травмированы Хакан Чалханоглу, Дензел Дюмфрис, Раффаэле Ди Дженнаро и Томас Паласиос.

Состояние команды: подопечные Кристиана Киву сейчас находятся на поул-позишн, на три балла опережают «Милан» и на шесть — «Наполи».

Именно «Интер» сейчас диктует свои условия и является сильнейшей итальянской командой, но останавливаться точно рано. «Интеру» нужно все это доказывать на деле. Если же говорить о Лиге чемпионов, то миланцы должны выходить в плей-офф, а вот там уже будет намного сложнее.

Статистика для ставок

«Удинезе» выиграл 1 из последних 5 матчей

«Интер» выиграл 7 из последних 8 матчей Серии А

В последнем очном матче «Интер» проиграл «Удинезе» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.70, а победа «Удинезе» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Интер» в прекрасной форме и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

2.18 победа Интера с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Удинезе» — «Интер» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: победа «Интера» с форой-1,5 за 2.18.

Прогноз: «Удинезе» забивает практически в каждом матче, поэтому может это сделать и сейчас.

1.95 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Удинезе» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе забьют за 1.95.