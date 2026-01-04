прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.81

5 января в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» идет на 13-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 34 балла после 25 матчей. В активе клуба девять побед, семь поединков вничью и девять поражений. Разница мячей — 35:37.

Последние матчи: в последнем матче «Лестер» проиграл «Шефилд Юнайтед» со счетом 1:3. Ранее клуб заработал три очка в поединке против «Дерби Каунти» (2:1) и вновь проиграла во встрече с «Уотфордом» (1:2).

В последних пяти матчах «лисы» записали на свой баланс две победы и три поражения при пяти забитых и 13-ти пропущенных мячах.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: отметим слабую игу в обороне от чемпионов АПЛ 2016 года. В Чемпионшипе команда пропускает мячи от соперников в 19-ти матчах к ряду. Последняя встреча всухую от «Лестера» была 29 сентября.

В атаке командой руководит полузащитник Абдул Фатаву, на счету которого четыре забитых гола и семь голевых передач. Ганский футболист сыграл во всех матчах за команду в Чемпионшипе.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» после 25-х туров второго английского дивизиона имеет 31 балл в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 18-ю позицию с девятью победами, четырьмя матчами вничью и 12-ю поражениями при общей разнице мячей — 28:33.

Последние матчи: последний поединок «Вест Бромвич» проиграл с минимальным счетом «Соунси» (0:1). Ранее клуб обыграл «КПР» (2:1) и потерпел поражение с «Бристоль Сити» (1:2).

В последних пяти поединках «дрозды» смогли одержать две победы и потерпели три раза поражения. Эти встречи завершились с общим счетом 5:5.

Не сыграют: травмированы нападающие Джош Маджа и Дэрил Дике.

Состояние команды: проблемы с кадрами в атаке породили проблемы с созиданием у «Вест Бромвич». Команда имеет достаточно голов, но и большие проблемы в обороне также присутствуют.

В этом матче «Вест Бромвич» постарается отодвинуться от зоны стыковых матчей, однако команду точно нельзя назвать стабильной в этом сезоне. Поединок точно будет не скучным.

Статистика для ставок

«Вест Бромвич» пропускает в четырех матчах к ряду

«Лестер» смог забить в восьми матчах подряд

обе команды проиграли в последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом матче у букмекеров нет явного фаворита. Победа каждой из команд оценивает в 2,60. Ничья принимается со коэффициентом 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.74.

Прогноз: Как уже было описано выше, команды любят много забивать, однако очень слабо смотрятся при игре в защите. Последние поединке наталкивают на идею сыграть на ожидании голов от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.81.

Прогноз: Сыграем на тотале больше 2, 5 мячей в этом поединке.

Ставка: Тотал больше 2,5 в матче за 2.01.