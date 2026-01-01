Вернется ли «Райо» к победам?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.10

2 января в 18-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Райо Вальекано» и «Хетафе». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 17-ти туров испанской Ла Лиги имеет 18 баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в три пункта от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура национального чемпионата клуб на выездной арене проиграл «Эльче» (1:0).

Перед этим в шестом туре основного этапа Лиги конференций коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах обыграл «Дриту» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Алемао, Балью, Де Фрутос, Мендес и Мумин, уехали на Кубок Африки — Сисс и Нтека, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» по итогам 17-ти туров испанской Ла Лиги имеет 20 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда находится на 11-й позиции с отрывом в пять очков от зоны вылета во второй дивизион (18-20-я строчки), а также с отставанием в восемь пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке клуб из пригорода Мадрида потерпел разгромное поражение от «Бетиса» (0:4) в 17-м туре национального первенства.

Перед этим коллектив в рамках 1/16 финала Кубка Испании на чужом поле потерпел сенсационное поражение от заштатного «Бургоса» (1:3) и вылетел из турнира.

Не сыграют: травмирован — Давинчи и Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл, а в пяти последних матчах не выиграл.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, где соперник примерно соответствует их классу.

Борха Майораль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Хетафе» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Хетафе» проиграл и пропустил больше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 2.90, выигрыш «Хетафе» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.90 и 1.40.

Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в четырех из семи последних домашних матчей хозяева выиграли.

2.10 «Райо Вальекано» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

2.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.90