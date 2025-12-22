Одолеет ли «Коньяспор» «Антальяспор» в Кубке?

прогноз на матч Кубка Турции, ставка за 1.80

23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Коньяспор» — «Антальяспор». Начало игры — в 17:30 мск.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Коньяспор» пробился в первый раунд Кубка Турции по итогам квалификации, где обыграла «12 Бинглол» (4:2) и «Мусспор» (4:1).

Команда занимает 12-ю позицию в высшем дивизионе страны, на два очка опережая зону вылета (16-18-е места), а также на 15 баллов отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национальной лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Кайсерспором» (1:1).

До того в предыдущем туре чемпионата страны коллектив уже и вовсе остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел разгромное поражение от «Фенербахче» (0:4).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на турецкую Суперлигу, «Коньяспор» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.

Мелих Бостан — лучший бомбардир команды в квалификации Кубка Турции с тремя голами.

«Антальяспор»

Турнирное положение: «Антальяспор», как и соперник, вышел в первый раунд по итогам квалификации, в которой разобрался с «Бурсаспором» (3:0) и «Силифке» (1:0).

Команда пребывает на 15-й позиции высшего дивизиона чемпионата страны, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (16-18-е места), а также на два балла отставая от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Коджалиэспору» (1:2).

Ранее в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Галатасарая» с результатом 1:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Антальяспор» проиграл, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.

Данная форма сулит гостям плохие шансы на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Четыре гола команды в квалификации Кубка Турции забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних домашних матчах «Коньяспора» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Антальяспор» проиграл

в шести из 10-ти последних матчей «Антальяспора» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коньяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.40, победа «Антальяспора» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в трех последних домашних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в семи последних очных поединках этих соперников.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних выездных матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь так было в шести из 10-ти последних матчей «Антальяспора».

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.92