19 декабря в матче 1/2 финала Суперкубка Италии сыграют «Болонья» и «Интер». Начало встречи — в 22:00 мск.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» получила возможность участвовать в турнире благодаря триумфу в Кубке Италии прошлого сезона.
Команда по итогам 15-ти туров Серии А текущей кампании занимает шестую строчку в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в четыре баллла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура национального первенства «россоблу» на своей арене потерпели поражение от «Ювентуса» (0:1).
Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над испанской «Сельтой» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Казале, Фройлер, Скорупский и Витик, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах номинальных хозяев на итоговый успех, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» получил возможность участвовать в турнире благодаря вице-чемпионству в Серии А прошлого сезона.
Команда по итогам 15-ти поединков национального первенства текущей кампании занимает первую строчку с отрывом в один балл от ближайшего преследователя — «Наполи».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура Серии А «нерадзурри» на чужом поле одержали победу над «Дженоа» с результатом 2:1.
Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от английского «Ливерпуля» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Ачерби, Чалханоглу, Дармиан, Ди Дженнаро, Думфрис и Паласиос, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл четыре раза при одном поражении.
Это говорит о хороших шансах гостей на итоговый успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также не лучшую его форму в последнее время.
Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Болонья» не проиграла
- в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 3.85, победа «Болоньи» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти последних очных поединков данных оппонентов.
Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30