Выйдет ли «Интер» в финал Суперкубка УЕФА?

прогноз на матч Суперкубка Италии, ставка за 1.80

19 декабря в матче 1/2 финала Суперкубка Италии сыграют «Болонья» и «Интер». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» получила возможность участвовать в турнире благодаря триумфу в Кубке Италии прошлого сезона.

Команда по итогам 15-ти туров Серии А текущей кампании занимает шестую строчку в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в четыре баллла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура национального первенства «россоблу» на своей арене потерпели поражение от «Ювентуса» (0:1).

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над испанской «Сельтой» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Казале, Фройлер, Скорупский и Витик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах номинальных хозяев на итоговый успех, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» получил возможность участвовать в турнире благодаря вице-чемпионству в Серии А прошлого сезона.

Команда по итогам 15-ти поединков национального первенства текущей кампании занимает первую строчку с отрывом в один балл от ближайшего преследователя — «Наполи».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура Серии А «нерадзурри» на чужом поле одержали победу над «Дженоа» с результатом 2:1.

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от английского «Ливерпуля» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Ачерби, Чалханоглу, Дармиан, Ди Дженнаро, Думфрис и Паласиос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл четыре раза при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей на итоговый успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также не лучшую его форму в последнее время.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Болонья» не проиграла

в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 3.85, победа «Болоньи» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти последних очных поединков данных оппонентов.

Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Болонья» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей хозяев.

2.30 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Болонья» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30