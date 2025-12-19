Полуфинал обещает быть максимально боевым. «Интер» выглядит более опытным и привычным к формату Суперкубка, но «Болонья» в последние сезоны стала неудобным соперником для миланцев. Команда Итальяно умеет навязывать борьбу, не уступает в интенсивности и регулярно находит слабые места в обороне «нерадзурри». Вопрос в том, хватит ли «россоблу» физического ресурса на фоне насыщенного календаря

21:40 Матч пройдёт в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия), на стадионе «Аль-Авваль Парк», вместимость арены — 25000 зрителей.

Стартовые составы команд

Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Никола Моро, Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини, Йенс Одгор, Николо Камбьяги, Сантьяго Кастро.

Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Луис Энрике, Николо Барелла, Пётр Зелиньски, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Болонья

«Болонья» подходит к Суперкубку после победы в Кубке Италии сезона 2024/25 (1:0 над «Миланом») и уверенного выступления в Серии А, где команда занимает шестое место, отставая на пять очков от зоны Лиги чемпионов. Последние три тура «россоблу» не выигрывали — одно поражение и две ничьи, в том числе недавнее поражение от «Ювентуса» (0:1). В Лиге Европы «Болонья» обыграла «Сельту» (2:1), что говорит о хорошей готовности команды к турниру. Под руководством Винченцо Итальяно «россоблу» дома уже обыгрывала «Интер» — 1:0, а в гостях сыграла вничью 2:2.

Интер

«Интер» лидирует в Серии А после победы над «Дженоа» (2:1), воспользовавшись осечками конкурентов. Команда Кристиана Киву быстро реабилитировалась после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» имеют опыт игры в Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: за последние годы команда дважды обыгрывала «Лацио» и «Аталанту» и один раз победила «Милан» (3:0). Костяк команды хорошо адаптирован к короткому формату турнира и умеет быстро включаться в интенсивные матчи.

Личные встречи

В этом сезоне соперники ещё не встречались, а в прошлом розыгрыше Серии А «Интер» так и не сумел обыграть «Болонью»: ничья 2:2 в Милане и поражение 0:1 на «Ренато Даль’Ара». В десяти последних очных матчах баланс близок — четыре победы у «Интера», три у «Болоньи» и три ничьих. Всего же команды провели между собой 194 встречи: 94 победы у «Интера», 57 у «Болоньи» и 43 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.