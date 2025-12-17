Зацепится ли «Линкольн» за очки в игре с поляками?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.12

Польская «Легия» дома сыграет против «Линкольна» из Гибралтара в 6-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 18 декабря, начало — в 23:00 по мск.

«Легия»

Турнирная таблица: «Легия» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги конференций, польский клуб в 5 матчах основного этапа набрал всего 3 очка и расположился на 30 месте.

Последние матчи: В 5-м туре основного этапа Лиги конференций поляки в гостях уступили армянскому клубу «Ноа» (1:2). Именно это поражение стало фатальным для «Легии», команда потеряла все шансы на выход в 1/16 финала еврокубка.

Не сыграют: В предстоящем матче не сыграют травмированные камерунский форвард Жан-Пьер Нсаме и колумбийский полузащитник Юрген Элитим.

Состояние команды: «Легия» не может одержать победу на протяжении шести матчей, включая игры польской Премьер-лиги и Лиги конференций. За плечами клуба из Варшавы две ничьи и четыре поражения.

«Линкольн»

Турнирная таблица: «Линкольн» находится на 24 месте, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги конференций, в 5 матчах клуб из Гибралтара набрал 7 очков.

Последние матчи: В рамках 5 тура ЛК «Линкольн» в домашней встрече обыграл «Сигму» из Чехии (2:1).

В остальных поединках Лиги конференций клуб из Гибралтара потерпел поражения от боснийского «Зриньски» (0:5) и мальтийского «Хамруна» (1:3), одержал победу над польским «Лехом» (2:1) и сыграл вничью с хорватской «Риекой» (1:1).

Не сыграют: Итан Бритто из Гибралтара не сыграет в матче против «Легии» из-за травмы колена, у дисквалифицированного Манди перебор желтых карточек.

Состояние команды: Победная серия «Линкольна» состоит из четырех матчей, помимо встречи в Лиге конференций гибралтарский коллектив одержал виктории в чемпионате своей страны. «Линкольн» переиграл «Хаунд Догс» (4:0) и дважды «Глэдс Юнайтед» (6:1, 3:0).

Статистика для ставок

«Линкольн» занимает 24место в Лиге конференций

«Легия» занимает 30 место в Лиге конференций

«Легия» и «Линкольн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Линкольна» — в 10.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Легия» потеряла всякую мотивацию перед последним туром основного этапа Лиги конференций. Польский клуб к тому же мало забивает, не больше 1 гола за матч. Так что «Линкольн» вполне может зацепиться за очки в поединке против поляков.

Ставка: Фора «Линкольна» (+1.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.25.