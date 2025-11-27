Сохранит ли турецкий клуб лидерство в Лиге конференций?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.00

Исландский «Брейдаблик» сыграет против турецкого клуба «Самсунспора» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Брейдаблик»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Брейдаблик» занимает 32 место, набрав 1 очко. За плечами исландского коллектива одна ничья и два поражения.

Последние матчи: «Брейдаблик» в третьем туре основного этапа Лиги конференций уступил донецкому «Шахтеру» (0:2). За плечами исландцев — поражение в матче со швейцарской «Лозанне» (0:3) и ничья с финским КуПС (0:0)

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Брейдаблик» одержал две победы, сыграл один раз вничью и в двух встречах потерпел поражение.

«Самсунспор»

Турнирная таблица: «Самсунспор» в Лиге конференций занимает 1 место, набрав 9 очков из 9 возможных.

Последние матчи: «Самсунспор» с минимальным счетом выиграл у «Легии» в стартовом туре Лиги конференций (1:0), а затем разгромил киевское «Динамо» (3:0). Турецкий коллектив также смог переиграть мальтийский «Хамрун» (3:0).

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят Эмре Кылынч, Бедиран Четин и Сонер Айдоду.

Состояние команды: «Самсунспор» не проигрывает на протяжении 12 матчей подряд, турецкий клуб одержал 7 побед и 5 встреч сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Самсунспор» занимает 1 место в основном этапе Лиги конференций

«Брейдаблик» занимает 32 место в основном этапе Лиги конференций

«Самсунспор» и «Брейдаблик» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.30, а победа «Брейдаблика» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Самсунспор» пока не потерпел ни одного поражения в Лиге конференций. Турецкий клуб в трех матчах основного этапа забил три мяча и не пропустил ни одного гола.

Ставка: Фора «Самсунспора» (-1) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.