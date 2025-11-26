Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В тот вечер, когда на «Бридже» снова вспоминали все старые противостояния с «Барсой», превратилась в персональный бенефис Эстевао Виллиана. В 18 лет бразилец уничтожил оборону каталонцев, забил гол тура, а «Челси» без Коула Палмера разобрал чемпиона Испании по частям. 3:0, весомая заявка на статус реального претендента на долгий забег в Лиге чемпионов.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси3:0БарселонаБарселонаБарселона
1:0 Лиам Дилап 73'
Челси:  Роберт Санчес,  Мало Гюсто (Андрей Сантос 46'),  Марк Кукурелья,  Рис Джеймс (Джош Ачимпонг 82'),  Весли Фофана,  Трево Чалоба,  Мойсес Кайседо,  Энцо Фернандес,  Алехандро Гарначо (Лиам Дилап 59'),  Педру Нету (Джейми Байно-Гиттенс 76'),  Estevao
Барселона:  Жоан Гарсия,  Эрик Гарсия,  Алекс Бальде (Даниэль Ольмо 80'),  Пау Кубарси,  Рональд Араухо,  Жюль Кунде,  Фермин Лопес (Рафаэл Диас 62'),  Френки де Йонг,  Роберт Левандовски (Андреас Кристенсен 62'),  Ферран Торрес (Маркус Рашфорд 46'),  Ламин Ямаль (Жерар Мартин 80')
Жёлтые карточки:  Мало Гюсто 40'  —  Рональд Араухо 32'
Красная карточка:  Рональд Араухо 44' (Барселона)

Афиша у матча была очень мощная.  Эстевао против Ламина Ямаля, два главных юных таланта во всём мире.  Но по факту дуэль вышла односторонней.  С самого начала матч понёсся в ритме классических противостояний «Челси» и «Барселоны».  Уже на 4-й минуте Энцо Фернандес отправил мяч в сетку из вратарской, но гол отменили из-за игры рукой у Фофана.  Ответ «Барсы» мог быть хладнокровнее — Ламин Ямаль отлично нашёл в штрафной Феррана Торреса, но тот с убойной позиции пробил мимо.  И это был последний однозначно голевой момент «Барсы».

«Челси» встряхнулся, добавил в агрессии, а центр поля с Кайседо и Фернандесом начал душить «Барсу» прессингом.  Второй гол Энцо со стандарта снова отменили, на этот раз из-за офсайда у Чалобы, который первым коснулся мяча.  Но момент за моментом хозяева стачивали оборону гостей.

Логичный итог этого давления случился после розыгрыша короткого углового.  Кукурелья ворвался в штрафную, прострелил низом — Педру Нету не дотянулся, зато Кунде в попытке выбить мяч отправил его в собственные ворота. 1:0, «Барса» окончательно потеряла почву под ногами.

Игроки «Челси» празднуют гол
Игроки «Челси» празднуют гол globallookpress.com

Кукурелья выключил Ямаля, Араухо не выдержал

Важная (наверное, главная) линия матча — дуэль Марка Кукурельи с Ламином Ямалем.  В теории, Энцо Мареска должен был переживать, но на деле получился один из лучших матчей испанца в карьере.  Он грамотно встречал Ямаля, не давал развернуться, выигрывал единоборства один в один и довёл вундеркинда до того, что тот начал искать фолы.  В одно из таких падений арбитр не поверил, и вспыхнули эмоции.

Капитан «Барсы» Рональд Араухо сорвался на крик, схлопотал жёлтую за разговоры, а чуть позже оформил вторую и оставил «Барсу» вдесятером на второй тайм.  Снова Кукурелья ворвался по флангу, Араухо опоздал и грубо срубил его.  Вторая жёлтая, красная, снятая повязка и обречённая «Барселона» ещё до перерыва.

Удаление Араухо
Удаление Араухо globallookpress.com

К этому моменту у гостей уже не было ни структуры, ни хладнокровия.  Высокая линия обороны, к которой привык Флик, превращалась в лотерею.  «Челси» постоянно ловил «Барсу» на офсайдах, а когда каталонцы всё же выдвигались вперёд, теряли мяч под прессингом и получали контратаки в свою сторону.

«Барса» рассыпается во второй половине

Второй тайм начался с прежнего дисбаланса «Барсы» и нарастающего доминирования «Челси».  Гол Андрея Сантоса отменили из-за офсайда, но было ощущение, что это только отсрочка.

И уже на 55-й минуте случился момент, который впишут в лучшие моменты сезона.  Рис Джеймс отдал мячу Эстевао на правом фланге, а дальше началось сольное шоу бразильца.  Он разогнался, пошёл в дриблинг, загнал молодого Кубарси в штрафную, тот буквально отступал назад, не понимая, куда смещаться.  Бразилец на коротком дриблинге просто уходит от защитника, корпусом оттесняет подстраховку в виде Бальде — и вонзает мяч «между ушей» Жоану Гарсии.  Классический «звёздный» гол, который напрашиваетя на сравнение с ранним Месси, только теперь в футболке другого цвета.

Эстевао сразу после забитого гола
Эстевао сразу после забитого гола globallookpress.com

Тогда стало окончательно ясно, что именно Эстевао — главная звезда вечера, а не Ямаль, которого в итоге сняли с игры под свист «Бриджа».

Дальше оставалось только оформить разгром.  «Барса» уже не верила в камбек, прессинг проваливался, единоборства проигрывались, подкатов и злости — минимум.  «Челси», наоборот, поймал кураж.  И третий гол стал логическим финалом.  Энцо Фернандес в очередной раз получил мяч за спинами защитников и, вместо того чтобы бить сам, выкатил мяч Лиаму Делапу.  Английский форвард аккуратно замкнул с правой, 3:0, первый гол за клуб с июня, да ещё с двойным празднованием после долгой ВАР-проверки на офсайд.

Гол Лиама Делапа
Гол Лиама Делапа globallookpress.com

«Стэмфорд Бридж» зазвучал так, каким его не слышали очень давно.  От классического «старая добрая Барса» до издевательского «можно играть с вами каждую неделю?  ».  Для болельщиков это был важный момент после многолетних европейских качелей и знаменитой истории 2009 года.

«Челси» набирает вес в Европе, «Барсе» — тревожный звоночек

Для «Челси» победа над «Барселоной» — важнейшие три очка в групповом этапе Лиги чемпионов.  Команда Энцо Марески врывается в топ-8 таблицы и приближается к прямому выходу в 1/8 без стыков.  Ну и снова показывает, что без Палмера у неё всё равно есть игроки, способные решать матчи топ-уровня (у Эстевао уже с 5 мячей в турнире).

