В тот вечер, когда на «Бридже» снова вспоминали все старые противостояния с «Барсой», превратилась в персональный бенефис Эстевао Виллиана. В 18 лет бразилец уничтожил оборону каталонцев, забил гол тура, а «Челси» без Коула Палмера разобрал чемпиона Испании по частям. 3:0, весомая заявка на статус реального претендента на долгий забег в Лиге чемпионов.

Результат матча Челси Лондон 3:0 Барселона Барселона 1:0 Лиам Дилап 73' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто ( Андрей Сантос 46' ), Марк Кукурелья, Рис Джеймс ( Джош Ачимпонг 82' ), Весли Фофана, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо ( Лиам Дилап 59' ), Педру Нету ( Джейми Байно-Гиттенс 76' ), Estevao Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Алекс Бальде ( Даниэль Ольмо 80' ), Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес ( Рафаэл Диас 62' ), Френки де Йонг, Роберт Левандовски ( Андреас Кристенсен 62' ), Ферран Торрес ( Маркус Рашфорд 46' ), Ламин Ямаль ( Жерар Мартин 80' ) Жёлтые карточки: Мало Гюсто 40' — Рональд Араухо 32' Красная карточка: Рональд Араухо 44' (Барселона)

Статистика матча 6 Удары в створ 2 6 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 0 6 Офсайды 1 18 Фолы 12

Афиша у матча была очень мощная. Эстевао против Ламина Ямаля, два главных юных таланта во всём мире. Но по факту дуэль вышла односторонней. С самого начала матч понёсся в ритме классических противостояний «Челси» и «Барселоны». Уже на 4-й минуте Энцо Фернандес отправил мяч в сетку из вратарской, но гол отменили из-за игры рукой у Фофана. Ответ «Барсы» мог быть хладнокровнее — Ламин Ямаль отлично нашёл в штрафной Феррана Торреса, но тот с убойной позиции пробил мимо. И это был последний однозначно голевой момент «Барсы».

«Челси» встряхнулся, добавил в агрессии, а центр поля с Кайседо и Фернандесом начал душить «Барсу» прессингом. Второй гол Энцо со стандарта снова отменили, на этот раз из-за офсайда у Чалобы, который первым коснулся мяча. Но момент за моментом хозяева стачивали оборону гостей.

Логичный итог этого давления случился после розыгрыша короткого углового. Кукурелья ворвался в штрафную, прострелил низом — Педру Нету не дотянулся, зато Кунде в попытке выбить мяч отправил его в собственные ворота. 1:0, «Барса» окончательно потеряла почву под ногами.

Игроки «Челси» празднуют гол globallookpress.com

Кукурелья выключил Ямаля, Араухо не выдержал

Важная (наверное, главная) линия матча — дуэль Марка Кукурельи с Ламином Ямалем. В теории, Энцо Мареска должен был переживать, но на деле получился один из лучших матчей испанца в карьере. Он грамотно встречал Ямаля, не давал развернуться, выигрывал единоборства один в один и довёл вундеркинда до того, что тот начал искать фолы. В одно из таких падений арбитр не поверил, и вспыхнули эмоции.

Капитан «Барсы» Рональд Араухо сорвался на крик, схлопотал жёлтую за разговоры, а чуть позже оформил вторую и оставил «Барсу» вдесятером на второй тайм. Снова Кукурелья ворвался по флангу, Араухо опоздал и грубо срубил его. Вторая жёлтая, красная, снятая повязка и обречённая «Барселона» ещё до перерыва.

Удаление Араухо globallookpress.com

К этому моменту у гостей уже не было ни структуры, ни хладнокровия. Высокая линия обороны, к которой привык Флик, превращалась в лотерею. «Челси» постоянно ловил «Барсу» на офсайдах, а когда каталонцы всё же выдвигались вперёд, теряли мяч под прессингом и получали контратаки в свою сторону.

«Барса» рассыпается во второй половине

Второй тайм начался с прежнего дисбаланса «Барсы» и нарастающего доминирования «Челси». Гол Андрея Сантоса отменили из-за офсайда, но было ощущение, что это только отсрочка.

И уже на 55-й минуте случился момент, который впишут в лучшие моменты сезона. Рис Джеймс отдал мячу Эстевао на правом фланге, а дальше началось сольное шоу бразильца. Он разогнался, пошёл в дриблинг, загнал молодого Кубарси в штрафную, тот буквально отступал назад, не понимая, куда смещаться. Бразилец на коротком дриблинге просто уходит от защитника, корпусом оттесняет подстраховку в виде Бальде — и вонзает мяч «между ушей» Жоану Гарсии. Классический «звёздный» гол, который напрашиваетя на сравнение с ранним Месси, только теперь в футболке другого цвета.

Эстевао сразу после забитого гола globallookpress.com

Тогда стало окончательно ясно, что именно Эстевао — главная звезда вечера, а не Ямаль, которого в итоге сняли с игры под свист «Бриджа».

Дальше оставалось только оформить разгром. «Барса» уже не верила в камбек, прессинг проваливался, единоборства проигрывались, подкатов и злости — минимум. «Челси», наоборот, поймал кураж. И третий гол стал логическим финалом. Энцо Фернандес в очередной раз получил мяч за спинами защитников и, вместо того чтобы бить сам, выкатил мяч Лиаму Делапу. Английский форвард аккуратно замкнул с правой, 3:0, первый гол за клуб с июня, да ещё с двойным празднованием после долгой ВАР-проверки на офсайд.

Гол Лиама Делапа globallookpress.com

«Стэмфорд Бридж» зазвучал так, каким его не слышали очень давно. От классического «старая добрая Барса» до издевательского «можно играть с вами каждую неделю? ». Для болельщиков это был важный момент после многолетних европейских качелей и знаменитой истории 2009 года.

«Челси» набирает вес в Европе, «Барсе» — тревожный звоночек

Для «Челси» победа над «Барселоной» — важнейшие три очка в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Энцо Марески врывается в топ-8 таблицы и приближается к прямому выходу в 1/8 без стыков. Ну и снова показывает, что без Палмера у неё всё равно есть игроки, способные решать матчи топ-уровня (у Эстевао уже с 5 мячей в турнире).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Барселоны» такое поражение — куда более тревожный сигнал. Каталонцы зависимы от Педри и общего уровня организации в центре, без него слишком высок риск потерь на своей половине и паники. У «Барсы» ещё есть три матча, чтобы забрать свои очки и напрямую выйти в плей-офф. Но после 3:0 в Лондоне очевидно другое — прямо сейчас именно «Челси» выглядит как команда, с которой никому не захочется играть весной.