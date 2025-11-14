прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.97

14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Египет. Начало игры — в 19:00 мск.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки уверенно квалифицировались на Мундиаль, заняв 2-е место в своей отборочной группе, набрав 21 балл при разнице мячей 14:7.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв Уругваю со счетом 1:2.

До того команда обыграла Кувейт (2:0) и Иран (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Узбеки вышли на чемпионат мира с Омари Табидзе, а к самому турниру будет готовить Фабио Каннаваро.

При итальянце команда уже успела сыграть две товарищеские встречи, по которым пока еще трудно о чем-то судить.

Египет

Турнирное положение: Египтяне квалификацию на чемпионат мира провели продуктивно. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков при разнице мячей 20:2.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Египтяне переиграли Гвинею-Бисау со счетом 1:0.

До того команда обыграла Джибути (3:0) и Тунис (3:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Египтяне могут не всегда играть результативно в атаке, но игра команды в обороне приятно впечатляет.

Команда пропустила только два мяча в отборе и вполне может через год на полях Северной Америке предстать весьма крепким орешком, который будет не просто пробить.

Статистика для ставок

Узбеки забивают в семи играх кряду

Египет не проигрывает и не пропускает восемь игр подряд

Египтяне забивали в четырех из пяти последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.59.

Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, не факт, что матч будет результативным, но обе команды, как минимум, по разу смогут отличиться

1.97 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Узбекистан — Египет принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.97.

Прогноз: Узбекистан не выглядит фаворитом в матче с Египтом, но команда Фабио Каннаваро вполне способна создать определенные трудности и не проиграть в этой встрече

2.19 Победа Узбекистана с форой 0 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Узбекистан — Египет принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа Узбекистана с форой 0 за 2.19.