14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Египет. Начало игры — в 19:00 мск.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбеки уверенно квалифицировались на Мундиаль, заняв 2-е место в своей отборочной группе, набрав 21 балл при разнице мячей 14:7.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв Уругваю со счетом 1:2.
До того команда обыграла Кувейт (2:0) и Иран (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Узбеки вышли на чемпионат мира с Омари Табидзе, а к самому турниру будет готовить Фабио Каннаваро.
При итальянце команда уже успела сыграть две товарищеские встречи, по которым пока еще трудно о чем-то судить.
Египет
Турнирное положение: Египтяне квалификацию на чемпионат мира провели продуктивно. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков при разнице мячей 20:2.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Египтяне переиграли Гвинею-Бисау со счетом 1:0.
До того команда обыграла Джибути (3:0) и Тунис (3:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Египтяне могут не всегда играть результативно в атаке, но игра команды в обороне приятно впечатляет.
Команда пропустила только два мяча в отборе и вполне может через год на полях Северной Америке предстать весьма крепким орешком, который будет не просто пробить.
Статистика для ставок
- Узбеки забивают в семи играх кряду
- Египет не проигрывает и не пропускает восемь игр подряд
- Египтяне забивали в четырех из пяти последних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.59.
Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, не факт, что матч будет результативным, но обе команды, как минимум, по разу смогут отличиться
Ставка: Обе забьют — Да за 1.97.
Прогноз: Узбекистан не выглядит фаворитом в матче с Египтом, но команда Фабио Каннаваро вполне способна создать определенные трудности и не проиграть в этой встрече
Ставка: Победа Узбекистана с форой 0 за 2.19.