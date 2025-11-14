14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония и Гана. Начало игры — в 13:20 мск.

Япония

Турнирное положение: Япония сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам третьего этапа азиатской квалификации.

Команда на четыре очка опередила своего ближайшего преследователя — Австралию, а также на 10 баллов — третью в группе Саудовскую Аравию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Бразилией (3:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не был сильнее своего оппонента, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с Парагваем (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Япония выиграла только раз при одном поражении и двух ничьих.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Даити Камада и Коки Огава — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Гана

Турнирное положение: Гана также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам африканской квалификации.

Команда на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя — Мадагаскар, а также на семь пунктов опередила Мали, который стал третьим в группе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура отбора на североамериканский мундиаль сборная на своем обыграла Коморские острова (1:0).

Перед этим поединке предыдущего тура континентальной квалификации на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже на чужой арене разгромил ЦАР (5:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Гана не проиграла при четырех победах.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Джордан Айю — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних домашних матчей Японии забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей Ганы забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах Гана не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.40, успех Ганы — в 7.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в двух последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в четырех из пяти последних выездных матчей гостей забивали больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних домашних матчей Японии.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.95