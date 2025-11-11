Три очка для «Шапекоэнсе»?

прогноз на матч Серии B чемпионата Бразилии, ставка за 2.05

11 ноября в 36-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Шапекоэнсе» и «Америка Минейро». Начало игры — в 01:00 мск.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: «Шапекоэнсе» бьется за повышение в классе. Команда нынче пребывает на 4 месте.

При этом «Шапекоэнсе» на три балла отстает от лидера. А вот забила команда 50 мячей в 35 поединках бразильского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шапекоэнсе» не уступил «Ремо» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Операрио» (2:0). А вот поединок с «Фигейренсе» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шапекоэнсе» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шапекоэнсе» относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

Причем «Шапекоэнсе» традиционно сложно противостоит «Америкк Минейро». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда мотивирована закрепиться в квартете сильнейших.

«Америка Минейро»

Турнирное положение: «Америка Минейро» сражается за выживание. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Америка Минейро» на 4 зачётных балла опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Америка Минейро» не уступил «Новоризонтиньо» (2:2).

До того команда вчистую переиграла «Атлетик» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Регатасом» (1:1).

При этом «Америка Минейро» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Америка Минейро» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Америка Минейро» способен выдать отдельный качественный поединок. Вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Команда не проигрывает уже три матча кряду. Да и турнирное положение пока еще не выглядит настолько стабильным, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч

«Шапекоэнсе» пропускает в среднем реже гола за матч

«Америка Минейро» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.16 и 1.64.

Прогноз: «Шапекоэнсе» намерен закрепиться в квартете лидеров, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Америка Минейро» нынче крайне нестабильна.

Ставка: Победа «Шапекоэнсе» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16