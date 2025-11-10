10 ноября в 18-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Спартак» Кострома. Начало встречи — 19:30 мск.
«Факел»
Турнирное положение: сейчас «Факел» идет вторым в таблице Первой лиги с 36 очками.
Последние матчи: в прошлой игре «Факел» на своем поле уверенно разобрался с московским «Торпедо» со счетом 2:0. На 34-й минуте счет открыл Гиоргобиани, на 52-й минуте «Факел» получил численное преимущество, а второй мяч в самом конце забил Магомедов.
Ранее было поражение в Кубке России от тульского «Арсенала» (2:3) и в Первой лиге от «СКА-Хабаровск» (0:1) в гостях.
Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.
Состояние команды: после возвращения на пост главного тренера Олега Василенко «Факел» снова заиграл уверенно и вернулся на победный путь. Этот наставник отлично знает город и команду, именно он выводил воронежцев в РПЛ. Пусть в последнее время результаты «Факела» чуть просели, тем не менее, состав там сильнейший в Первой лиге.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: после 17 матчей «Спартак» Кострома занимает третью строчку в Первой лиге с 33 очками.
Последние матчи: в 17-м туре «Спартак» Кострома уверенно победил на своем поле «Черноморец» со счетом 3:1. Первый тайм получился примерно равным и завершился ничейным исходом (1:1), но после перерыва красно-белые смогли додавить своего соперника. Дубль в матче сделал Саплинов (один гол с пенальти), также забил Гарибян.
До этого была гостевая ничья с «Шинником» (2:2) и поражение в гостях от «Енисея» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Рубцов (н).
Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» стал возмутителем спокойствия в Первой лиге, ворвавшись из дивизиона ниже и сразу стал диктовать свои условия, закрепившись вверху турнирной таблицы. Красно-белые играют в узнаваемом агрессивной и силовом стиле, обладают солидным бюджетом и готовы скорректировать свои задачи под выход в РПЛ.
Статистика для ставок
- В первом круге «Факел» выиграл в гостях со счетом 1:0
- После 17 матчей в Первой лиге «Факел» имеет лучшую оборону, пропустив всего 9 мячей
- «Спартак» идет в числе лидеров по забитым голам — 27 в 17 играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 1,90, а на «Спартак» Кострому — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2 идет за 1,76, а тотал больше 2 можно взять за 2,0.
Прогноз: вряд ли в этой игре стоит ожидать много забитых мячей, слишком велика цена ошибки в ней. «Факел» будет играть плотно сзади, а «Спартак», скорее всего, первым номером. Тем не менее, вскрыть оборону воронежцев будет очень сложно.
Основная ставка: «Спартак» не забьет за 2,0.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом. Сейчас соперники примерно равны по силам.
Дополнительная ставка: ничья за 3,10.