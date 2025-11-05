прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.40

5 ноября в 14-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Челябинск». Начало игры — в 17:00 мск.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» сражаются за прямой выход в РПЛ. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Урал» в 16 матчах набрала 33 зачётных балла. А вот отличилась команда 26 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» переиграли «Сокол» (2:0).

До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1). А вот поединок с «Чайкой» завершился натужной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Урал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Причем «Урал» успешно противостоит «Челябинску». В единственном очном поединке девятилетней давности команда одолела соперника (3:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» намерены закрепиться на вершине таблицы.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы намерены побороться за стыки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Челябинск» на 5 очков отстает от искомой зоны стыков. А вот отличилась команда 20 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челябинцы уступили «Шиннику» (0:1).

До того команда в серии пенальти уступила КАМАЗу. А вот чуть ранее она не сумела обыграть «Черноморец» Нв (0:0).

При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челябинцы имеют довольно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Челябинск» не может победить уже больше месяца. Команда растеряла немало очков фактически на ровном месте.

А вот Гаррик Левин выдаёт весьма продуктивный сезон. Форвард успел отличиться уже 5 забитыми мячами в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Челябинцы способны найти прорехи в ненадежной обороне «шмелей».

Статистика для ставок

Челябинцы не могут победить уже 7 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Шмели» победили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.69.

Прогноз: «Урал» намерен сохранить лидерство, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как челябинцы крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30