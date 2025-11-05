5 ноября в 14-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Челябинск». Начало игры — в 17:00 мск.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» сражаются за прямой выход в РПЛ. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» в 16 матчах набрала 33 зачётных балла. А вот отличилась команда 26 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» переиграли «Сокол» (2:0).
До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1). А вот поединок с «Чайкой» завершился натужной победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Урал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шмели» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Причем «Урал» успешно противостоит «Челябинску». В единственном очном поединке девятилетней давности команда одолела соперника (3:0).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» намерены закрепиться на вершине таблицы.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы намерены побороться за стыки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Челябинск» на 5 очков отстает от искомой зоны стыков. А вот отличилась команда 20 забитыми мячами в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челябинцы уступили «Шиннику» (0:1).
До того команда в серии пенальти уступила КАМАЗу. А вот чуть ранее она не сумела обыграть «Черноморец» Нв (0:0).
При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челябинцы имеют довольно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
При этом «Челябинск» не может победить уже больше месяца. Команда растеряла немало очков фактически на ровном месте.
А вот Гаррик Левин выдаёт весьма продуктивный сезон. Форвард успел отличиться уже 5 забитыми мячами в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Челябинцы способны найти прорехи в ненадежной обороне «шмелей».
Статистика для ставок
- Челябинцы не могут победить уже 7 матчей кряду
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Шмели» победили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.69.
Прогноз: «Урал» намерен сохранить лидерство, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как челябинцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30