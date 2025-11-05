прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.99

5 ноября в 14-м туре чемпионата Англии сыграют «Ковентри» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 28 очков.

В активе команды восемь побед, четыре матча вничью и одно поражение при 36-ти забитых и 12-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок «Ковентри» проиграл «Рексхэму» со счетом 2:3.

До того клуб уверенно обыграл «Уотфорд» со счетом 3:1 и смог одолеть «Портсмут» со счетом 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» потерпел всего одно поражение и четыре победы. Разница мячей на этом отрезке — 4:15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: команда неожиданно уступила в последнем поединке, прервав серию из шести побед. Перед этим матчем «Ковентри» выглядит как явный фаворит. Получится ли клубу вернут боевой настрой?

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» находится в зоне вылета из Чемпионшипа, располагаясь на 22-й строчке.

Команда набрала девять баллов при трех победах и десяти поражениях. Разница мячей — 10:23.

Последние матчи: в последнем матче команда проиграла «Дерби Каунти» со счетом 1:3.

До этого «Шффилд» уступил «Престону» в гостях со счетом 2:3 и смог одержать редкую победу в поединке против «Блэкберна» (3:1).

В последних пяти матчах клуб одержал две победы и три поражения при семи забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ковентри» в последних матчах стал набирать очки, однако команда все также испытывает проблемы в обороне, имея второй худший показатель по пропущенным мячам в лиге.

Статистика для ставок

«Ковентри» потерпела всего поражение в сезоне

«Шеффилд» пропускает в среднем больше гола в пяти последних матчах

«Ковентри» забил больше всех в лиге — 36 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

Прогноз: Считаем, что в матче мячи будет забивать только одна команда. Это основная ставка.

1.99 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Ковентри» — «Шеффилд Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.99.

Прогноз: Дополнительной ставкой сыграет ожидание ТБ 3 мячей в матче.

2.17 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Ковентри» — «Шеффилд Юнайтед» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.17.