5 ноября в 14-м туре чемпионата Англии сыграют «Ковентри» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Ковентри» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 28 очков.
В активе команды восемь побед, четыре матча вничью и одно поражение при 36-ти забитых и 12-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: последний поединок «Ковентри» проиграл «Рексхэму» со счетом 2:3.
До того клуб уверенно обыграл «Уотфорд» со счетом 3:1 и смог одолеть «Портсмут» со счетом 2:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» потерпел всего одно поражение и четыре победы. Разница мячей на этом отрезке — 4:15.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда неожиданно уступила в последнем поединке, прервав серию из шести побед. Перед этим матчем «Ковентри» выглядит как явный фаворит. Получится ли клубу вернут боевой настрой?
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» находится в зоне вылета из Чемпионшипа, располагаясь на 22-й строчке.
Команда набрала девять баллов при трех победах и десяти поражениях. Разница мячей — 10:23.
Последние матчи: в последнем матче команда проиграла «Дерби Каунти» со счетом 1:3.
До этого «Шффилд» уступил «Престону» в гостях со счетом 2:3 и смог одержать редкую победу в поединке против «Блэкберна» (3:1).
В последних пяти матчах клуб одержал две победы и три поражения при семи забитых и восьми пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ковентри» в последних матчах стал набирать очки, однако команда все также испытывает проблемы в обороне, имея второй худший показатель по пропущенным мячам в лиге.
Статистика для ставок
- «Ковентри» потерпела всего поражение в сезоне
- «Шеффилд» пропускает в среднем больше гола в пяти последних матчах
- «Ковентри» забил больше всех в лиге — 36 мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.
Прогноз: Считаем, что в матче мячи будет забивать только одна команда. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.99.
Прогноз: Дополнительной ставкой сыграет ожидание ТБ 3 мячей в матче.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.17.