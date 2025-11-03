3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Чайка» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск.
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за выживание в первой лиге. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Чайка» лишь на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Торпедо» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Урала» (0:1). Да и поединок с КАМАЗом завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Чайка» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы явно не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
Причем «Чайка» традиционно неудачно противостоит челнинцам. В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Молодая команда Дмитрия Комбарова намерена оттолкнуться от дна таблицы.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы при минимуме ресурсов весьма эффективны. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем КАМАЗ всего на один пункт отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Челнинцы в серии пенальти одолели «Челябинск».
До того команда нанесла поражение «Енисею» (5:0). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Родины» (1:2).
При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.
При этом КАМАЗ в двух последних очных поединках переиграл «Чайку». Да и в нынешней диспозиции челнинцы должны брать своё.
А вот Руслан Апеков выдаёт весьма продуктивный сезон. Форвард команды успел отличиться уже 8 забитыми мячами в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Симпатичные челнинцы вполне способны побороться за выход в стыки.
Статистика для ставок
- Челнинцы еще ни разу не проигрывали «Чайке»
- КАМАЗ в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч
- Песчанокопцы уступили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.62.
Прогноз: КАМАЗ вполне может побороться за стыки, и наверняка будет сразу максимально активно атаковать.
Номинальные гости потенциально способны еще поднатореть в плане реализации, тогда как пионеротряду Комбарова явно не хватает опыта.
Ставка: Победа КАМАЗа в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15