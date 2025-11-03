3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Чайка» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за выживание в первой лиге.  Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Чайка» лишь на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции.  А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Песчанокопцы уступили «Торпедо» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Урала» (0:1).  Да и поединок с КАМАЗом завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Чайка» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы явно не преуспевают в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Причем «Чайка» традиционно неудачно противостоит челнинцам.  В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Молодая команда Дмитрия Комбарова намерена оттолкнуться от дна таблицы.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы при минимуме ресурсов весьма эффективны.  Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ всего на один пункт отстает от зоны стыков.  А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно.  Челнинцы в серии пенальти одолели «Челябинск».

До того команда нанесла поражение «Енисею» (5:0).  А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Родины» (1:2).

При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы имеют относительно надежные тылы.  Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом КАМАЗ в двух последних очных поединках переиграл «Чайку».  Да и в нынешней диспозиции челнинцы должны брать своё.

А вот Руслан Апеков выдаёт весьма продуктивный сезон.  Форвард команды успел отличиться уже 8 забитыми мячами в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Симпатичные челнинцы вполне способны побороться за выход в стыки.

Статистика для ставок

  • Челнинцы еще ни разу не проигрывали «Чайке»
  • КАМАЗ в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч
  • Песчанокопцы уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.62.

Прогноз: КАМАЗ вполне может побороться за стыки, и наверняка будет сразу максимально активно атаковать.

Номинальные гости потенциально способны еще поднатореть в плане реализации, тогда как пионеротряду Комбарова явно не хватает опыта.

2.30П2 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Чайка» — КАМАЗ  принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа КАМАЗа в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.15ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.15 на матч «Чайка» — КАМАЗ  принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15