прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.30

3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Чайка» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за выживание в первой лиге. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Чайка» лишь на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Торпедо» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Урала» (0:1). Да и поединок с КАМАЗом завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Чайка» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы явно не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Причем «Чайка» традиционно неудачно противостоит челнинцам. В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Молодая команда Дмитрия Комбарова намерена оттолкнуться от дна таблицы.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы при минимуме ресурсов весьма эффективны. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ всего на один пункт отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Челнинцы в серии пенальти одолели «Челябинск».

До того команда нанесла поражение «Енисею» (5:0). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Родины» (1:2).

При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом КАМАЗ в двух последних очных поединках переиграл «Чайку». Да и в нынешней диспозиции челнинцы должны брать своё.

А вот Руслан Апеков выдаёт весьма продуктивный сезон. Форвард команды успел отличиться уже 8 забитыми мячами в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Симпатичные челнинцы вполне способны побороться за выход в стыки.

Статистика для ставок

Челнинцы еще ни разу не проигрывали «Чайке»

КАМАЗ в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

Песчанокопцы уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.62.

Прогноз: КАМАЗ вполне может побороться за стыки, и наверняка будет сразу максимально активно атаковать.

Номинальные гости потенциально способны еще поднатореть в плане реализации, тогда как пионеротряду Комбарова явно не хватает опыта.

2.30 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Чайка» — КАМАЗ принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа КАМАЗа в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.15 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Чайка» — КАМАЗ принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15