прогноз на матч Кубка Либертадорес, ставка за 2.40

30 октября в 1/2 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Расинг» Авельянеда и «Фламенго». Начало игры — в 03:30 мск.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: «Академики» в своем чемпионате не преуспевают. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Расинг» Авельянеда всего на 3 очка отстает от лидера. Да и отличилась команда 14 результативными выстрелами в 13 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Академики» были биты «Фламенго» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Альдосиви» (1:0). Да и поединок с «Банфилдом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Расинг» Авельянеда забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Академики» нынче выглядят нестабильно. До последней коллизии они победили дважды подряд.

Причем «Расинг» Авельянеда традиционно неудачно противостоит «Фламенго». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трёх ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена поквитаться с бразильцами за гостевую неудачу.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Стервятники» нынешний чемпионат Бразилии проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» всего на один пункт отстает от лидера. Команда в 29 поединках отличилась 56 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Стервятники» были биты «Форталезой» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Расингу» Авельянеда (1:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Палмейрас» (3:2).

При этом «Фламенго» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Стервятники» твёрдо намерены выйти в финал Кубка Либертадорес. До последней коллизии команда победила 3 раза кряду.

При этом «Фламенго» вполне преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда вполне прилично выглядит в плане реализации. Да и «академиков» она обыграла в двух последних очных поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Стервятники» явно постараются добить аргентинского оппонента.

Статистика для ставок

«Фламенго» в среднем пропускает реже гола за матч

«Расинг» Авельянеда уступил «Фламенго» в 2 последних очных поединках

«Стервятники» до последней коллизии победили трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.65.

Прогноз: «Фламенго» явно сильнее аргентинцев, и наверняка не будет действовать на удержание минимального преимущества.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же обыграли «Расинг» в двух последних очных поединках.

2.40 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Расинг» Авельянеда — «Фламенго» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Фламенго» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.22 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Расинг» Авельянеда — «Фламенго» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22