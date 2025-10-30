30 октября в 1/2 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Расинг» Авельянеда и «Фламенго». Начало игры — в 03:30 мск.
«Расинг» Авельянеда
Турнирное положение: «Академики» в своем чемпионате не преуспевают. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Расинг» Авельянеда всего на 3 очка отстает от лидера. Да и отличилась команда 14 результативными выстрелами в 13 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Академики» были биты «Фламенго» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Альдосиви» (1:0). Да и поединок с «Банфилдом» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Расинг» Авельянеда забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Академики» нынче выглядят нестабильно. До последней коллизии они победили дважды подряд.
Причем «Расинг» Авельянеда традиционно неудачно противостоит «Фламенго». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трёх ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена поквитаться с бразильцами за гостевую неудачу.
«Фламенго»
Турнирное положение: «Стервятники» нынешний чемпионат Бразилии проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Фламенго» всего на один пункт отстает от лидера. Команда в 29 поединках отличилась 56 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Стервятники» были биты «Форталезой» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Расингу» Авельянеда (1:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Палмейрас» (3:2).
При этом «Фламенго» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Стервятники» твёрдо намерены выйти в финал Кубка Либертадорес. До последней коллизии команда победила 3 раза кряду.
При этом «Фламенго» вполне преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает реже гола за матч.
Команда вполне прилично выглядит в плане реализации. Да и «академиков» она обыграла в двух последних очных поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Стервятники» явно постараются добить аргентинского оппонента.
Статистика для ставок
- «Фламенго» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Расинг» Авельянеда уступил «Фламенго» в 2 последних очных поединках
- «Стервятники» до последней коллизии победили трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.65.
Прогноз: «Фламенго» явно сильнее аргентинцев, и наверняка не будет действовать на удержание минимального преимущества.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же обыграли «Расинг» в двух последних очных поединках.
Ставка: Победа «Фламенго» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22