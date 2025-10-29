Выпадет ли «Комо» из зоны еврокубков?

прогноз на матч Серии А и ставка за 1.95

29 октября в девятом туре Серии А сыграют «Комо» и «Верона». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 13 очков и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает шестое место с отрывом в один балл от седьмой позиции, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» (0:0).

Перед этим в седьмом туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал три балла, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Ювентусом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Доссена и Серхи Роберто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл лишь однажды при трех ничьих, а в семи последних матчах ни разу не проиграл.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Нико Пас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрала пять очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает безопасную 17-ю строчку с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому для нее любые очки — на вес золота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «Мастифы» на своем поле сыграли вничью с «Кальяри» (2:2).

Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив также набрал один балл, когда с результатом 0:0 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Пизой».

Не сыграют: травмированы — Кастанос, Оегоке и Суслов, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Верона» проиграла лишь дважды при пяти ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Гифт Орбан — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Комо» сыграл вничью

в пяти из семи последних матчей «Верона» не проиграла

в трех из пяти последних матчей «Вероны» забивали меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.65, выигрыш «Вероны» — в 6.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в семи из девяти последних домашних матчей хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, в двух из трех последних выездных поединках гости проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов.

1.95 «Комо» победит и тотал больше 1,5 голов

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Комо» — «Верона» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Комо» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из девяти последних домашних матчей.

2.65 «Комо» победит и тотал больше 2,5 голов

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Комо» — «Верона» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: «Комо» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.65